Beim Zweiten Weltkrieg und seinen direkten Auswirkungen auf Deutschland denken viele sicher zuerst an Naziterror, Judenverfolgung, Bombennächte, die langen Flüchtlingstrecks aus den Ostgebieten sowie die anschließende Besetzung durch die Alliierten. .

Beim Zweiten Weltkrieg und seinen direkten Auswirkungen auf Deutschland denken viele sicher zuerst an Naziterror, Judenverfolgung, Bombennächte, die langen Flüchtlingstrecks aus den Ostgebieten sowie die anschließende Besetzung durch die Alliierten.

Weniger im Licht der Öffentlichkeit steht hingegen, dass es in den letzten Tagen des Dritten Reichs eine regelrechte Suizidwelle gegeben hat. Nach Schätzungen sollen sich etwa 30.000 bis 50.000 Menschen noch kurz vor Kriegsende das Leben genommen haben. Dieses düstere, medial wenig präsente Thema greift die Filmemacherin, das am Vorabend des Ersten Weltkriegs spielt und nicht zuletzt nach den Wurzeln des nach dem Kriege aufkeimenden Nationalsozialismus fragt.

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In „“ indes steht diese Ideologie – zumindest in ihrer praktizierten Form – vor dem Aus. Wie Hanekes Meisterwerk spielt auch Vahls Film in einem Dorf im Nordosten Deutschlands. Qualitativ kann sich der fast schon nach Art eines Schauerromans erzählte „Krux“ dabei mit „Das weiße Band“ messen lassen. ) an die Tür und übergibt ihr mit den Worten „Ich hab’s ihm versprochen“ ein Bündel.