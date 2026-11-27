„Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings“ war eine angenehme Überraschung. Der Blockbuster von Destin Daniel Cretton überzeugte Fans durch handgemachte Action, die so im MCU einmalig war. Jetzt wird endlich am Drehbuch zur Fortsetzung gearbeitet.

„Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings“ war eine angenehme Überraschung. Der Blockbuster von Destin Daniel Cretton überzeugte Fans durch handgemachte Action, die so im MCU einmalig war.

Jetzt wird endlich am Drehbuch zur Fortsetzung gearbeitet.

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“ kaum noch von Superhelden-Müdigkeit gesprochen werden kann, gab es in den letzten Jahren eine Phase, in der das Marvel Cinematic Universe einen klaren Durchhänger hatte. Einer der wenigen Lichtblicke für viele Fans zu dieser Zeit war „Jetzt kommt jedoch endlich Bewegung in das Projekt, denn die Arbeit am Drehbuch zu „Shang-Chi 2“ hat bereits begonnen.hat „Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings“-Co-Autor David Callaham nun verraten, dass er aktuell am Skript zum Sequel arbeitet: „Ich arbeite gerade an einer Fortsetzung von ‚Shang-Chi‘ .