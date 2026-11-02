Die Friesenjunkies: Neue Dramedy-Serie über Entzugsklinik auf Sylt

Oskar und Emil Belton inszenieren mit Die Friesenjunkies eine tragikomische Serie über Sucht und Therapie. Start in der ARD-Mediathek und im Ersten ab November.

Die Regisseure Oskar und Emil Belton präsentieren mit ihrer neuen tragikomischen Serie Die Friesenjunkies eine Produktion, die thematisch deutlich tiefer geht als ihre früheren Arbeiten. Die Drehbuchautoren und Regisseure, die bereits durch die Impro-Comedyserie Die Discounter bekannt wurden, haben sich mit der neuen Serie an ein neues, schwereres Thema herangetraut. Der Schauplatz ist diesmal keine fiktive Filiale eines Supermarktes in Hamburg, sondern eine imaginäre Entzugsklinik namens Isebek auf der Nordseeinsel Sylt.

Tragikomischer Blick auf Sucht und Therapie

In dieser Klinik kämpfen neun sehr unterschiedliche Patienten gegen ihre Abhängigkeiten, ihre Dämonen und ihre eigene Selbstfindung. Anstatt Wellness und Schampus stehen bei der Gruppe D Gespräche, Urinkontrollen und ab und an ein Billardspiel im Aufenthaltsraum im Mittelpunkt. Die Serie zeigt, dass Sucht keine Grenzen kennt und sowohl Altersunterschiede als auch soziale Klassen überbrückt. Reichtum oder Status spielen in den Mauern der Klinik keine Rolle mehr, da jeder Bewohner jemanden kennt, der süchtig ist, egal ob dieser auf der Straße lebt oder in einer riesigen Villa residiert.

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Gaststars und hochkarätiges Ensemble auf Sylt

Ein hochkarätiges Ensemble verkörpert die komplexen Figuren der Reihe. Zu den Gästen gehören Martin Brambach, Nicole Heesters, Peter Kurth, Pheline Roggan, Sylvie Meis und Stephan Luca. Der notorische Lügner Falko, gespielt von Shadi Eck, landet in der Klinik, um sein Cannabisproblem in den Griff zu bekommen. Schnell muss er erkennen, dass die Dynamik unter seinen egozentrischen Mitpatienten alles andere als einfach ist. Über acht Folgen entfaltet sich eine bitterkomische Geschichte, die das Gesehen-Werden, das Bezwingen von Ängsten und das Knüpfen überraschender Freundschaften thematisiert.

Die alkoholabhängige Figur Buggi, hervorragend dargestellt von Martin Brambach, sucht verzweifelt nach Gesellschaft. Die Zwillinge Josef und Otto, gespielt von den Machern selbst, sorgen als Störenfriede für kontinuierliche Aufregung. Die erfolgreiche Madison, verkörpert von Sylvie Meis, kämpft erbittert gegen ihre Medikamentenabhängigkeit. Auch die draufgängerische Holly, gespielt von Lera Abova, die ein dunkles Geheimnis hütet, der reiche Erbe Cyrus, dargestellt von Arman Kashani, die alternde Mode-Ikone Gabi, gespielt von Nicole Heesters, und der selbstverliebte Schauspieler Roland, mit Stephan Luca in der Hauptrolle, versuchen verzweifelt, von ihren Süchten loszukommen.

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Personal und Klinikleitung unter Druck

Nicht nur die Patienten kämpfen mit ihren inneren Dämonen. Das Personal um Dr. Mangerius, verkörpert von Peter Kurth, die Tiefenpsychologin Beiersdorf, dargestellt von Pheline Roggan, und die neu eingestellte Verhaltenstherapeutin Jannika, gespielt von Marie Lina Smyrek, versucht, die Klinik mit ganz eigenen Methoden am Laufen zu halten. Dabei offenbart jeder seiner eigenen Macken und Schwächen. Gleichzeitig sorgt sich die Klinikleiterin Kowalke, gespielt von Marie-Lou Sellem, primär um die Bettenauslastung. Sie wittert in einer neuen, benachbarten Klinik eine ernsthafte Konkurrenz, was die ohnehin angespannte Lage noch weiter verschärft.

Gründung der Serie und Hintergrund der Macher

Die 27-jährigen Zwillinge Emil und Oskar Belton haben die Serie nicht nur inszeniert, sondern auch das Drehbuch geschrieben, Hauptrollen gespielt und den Schnitt übernommen. Ihren Durchbruch feierten sie mit der Prime-Video-Serie Die Discounter, die 2024 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Comedy-Serie gewann. Die Brüder gaben an, dass sie ohne den Regieberuf wahrscheinlich Psychologen geworden wären, da sie sich eingehend mit psychischen Erkrankungen auseinandersetzen wollten. Vor der Produktion recherchierten sie intensiv und tauschten sich mit Experten und Betroffenen aus, um den Figuren gerecht zu werden. Trotz des schweren Themas herrschte viel Spaß beim Drehen, was sich sogar in improvisierten Szenen zeigte, wie etwa beim Tätowieren eigener Hosenkreuz-Tattoos, bei denen ein Detail versehentlich vergessen wurde.