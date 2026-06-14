Die Füchse Berlin auf der größten Handball-Bühne Europas

Die Füchse Berlin sind zurück auf der größten Handball-Bühne Europas und stehen vor dem Königsklassen-Coup gegen den Rekordchampion FC Barcelona. Das Finale steigt heute Abend um 18 Uhr in Köln und wird im Free-TV bei DF1 übertragen.

Die Revanche ist geglückt, jetzt soll die Krönung folgen! Ein Jahr nach dem verlorenen Champions-League-Finale sind die Füchse Berlin zurück auf der größten Handball-Bühne Europas.

Nach dem furiosen Sieg vom ersten Königsklassen-Titel der Vereinsgeschichte. Doch vor dem Königsklassen-Coup steht noch eine letzte Hürde: Rekordchampion FC Barcelona. Das Finale steigt heute Abend um 18 Uhr in Köln. Gut für alle Handball-Fans: Das Finale gegen den FC Barcelona wird heute Abend im Free-TV bei DF1 übertragen.

Anwurf in der Kölner Lanxess Arena ist um 18 Uhr. Parallel läuft das Champions-League-Finale auch bei den Bereits um 15 Uhr läuft ebenfalls auf DF1, Dyn und DAZN das Spiel um Platz 3. Dort treffen der SC Magdeburg und Aalborg aufeinander. Mit dem FC Barcelona erwartet die Füchse im Finale nicht nur den schwerstmöglichen Gegner, es ist auch die Begegnung mit ihrer eigenen Zukunft.

Denn: Auf der Gegenseite wird Superstar Dika Mem auflaufen. Der Franzose, der 2027 das Trikot der Füchse tragen wird, schoss sich mit Barcelona ins Finale. Ausgerechnet er stellt sich heute Abend seinem künftigen Arbeitgeber in den Weg und wird sich ein Duell mit Welthandballer Mathias Gidsel liefern. Dass Mem gegen seine zukünftigen Kollegen spielen muss, stört den Linkshänder nicht: Ich will die Champions League gewinnen - und zwar die beiden Chancen, die mir mit Barcelona noch bleiben.

Diese Saison und, wenn möglich, auch die nächste. Genauso hungrig bin ich darauf. Was danach in der Zukunft passiert, steht auf einem anderen Blatt. Jetzt zählt für mich nur Barça





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