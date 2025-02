Der Text kritisiert die Tendenz, Probleme der Migration in einfache Kategorien zu pressen und journalistische Meinungen für Fakten zu halten. Der Fokus liegt auf der Debatte um den 'Entschließungsantrag' zur Bekämpfung illegaler Migration und der Schwierigkeit, die Grenze zwischen Tabubruch und normaler politischer Auseinandersetzung zu definieren.

Die Probleme der unkontrollierten Migration werden oft in schwarz-weiß-Schemata gefasst. Journalistische Meinungen werden zu Tatsachen erhoben, was zu einer Verengung des Diskurses führt.

Mit 348 Ja- zu 344 Nein-Stimmen wurde der Antrag angenommen, der die Regierung zur Einführung von Grenzkontrollen, Unterbindung illegaler Einreiseversuche, Verhinderung der 'unbezahlten Freilassung' von Ausreisepflichtigen, verstärkter Unterstützung von Ländern bei der Umsetzung der Ausreisepflicht und Verschärfung des Aufenthaltsrechts für Kriminelle und Gefährder auffordert. Doch die Frage stellt sich, wo dieses 'Tabu' kodifiziert sein soll, um als Tatsache zu gelten und nicht als Meinung von Abgeordneten und Pressevertretern. Die Autorin Lisa Kräher versucht, die Grenze zwischen Tabubruch und normaler politischer Auseinandersetzung zu definieren, insbesondere, wenn andere Parteien mit der AfD abstimmen. Ein Beispiel dafür ist der Fall Apolda, in dem sich die Landrätin dazu geäußert hatte, dass die Klage gegen die Stadt aus Sicht der Verwaltung keine Aussicht auf Erfolg hat und die Kosten für die Klage 29.523 Euro betragen würden. Obwohl es sich um ein umstrittenes Thema handelt, stimmt die AfD mit der Mehrheit der Parteien in diesem Fall gegen den Beschluss.Es ist wichtig zu unterscheiden, ob eine Entscheidung nur wegen des Abstimmungsverhaltens der AfD fällt, oder ob deren Stimmen dabei irrelevant sind. Die 'Brandmauer', die als Grenze zur Zusammenarbeit mit der AfD definiert werden soll, ist jedoch nicht eindeutig definierbar. Die Autorin Kräher kann die genaue Grenze nicht benennen, da es sich um komplexe und nicht eindeutige Kategorien handelt. Die 'Brandmauer' im kommunalpolitischen Alltag kann auch manchmal der Realität nicht entsprechen.Medien sollten diese Fragen detailliert und unaufgeregt diskutieren. Es ist wichtig, die Grenze zwischen journalistischen Meinungen und Fakten zu wahren und die Leser nicht zu manipulieren. Ein Beispiel dafür ist die Berichterstattung über US-Präsident Trump, bei der die Meinungsäußerungen der Journalisten oft zu stark in den Vordergrund treten und die politischen Ziele der Wähler nicht ausreichend berücksichtigt werden.Es ist wichtig, dass Journalisten ihre eigenen Wertungen nicht als allgemein verbindliche Tatsachen darstellen. Die Berichterstattung sollte neutral und ausgewogen sein und den Leser in der Lage setzen, sich selbst eine Meinung zu bilden.





