Die geheime Räuspertaste des Tom Bartels: Wie Kommentatoren Hustenanfälle live unsichtbar machen

Sportreporter-Legende Tom Bartels verrät im Interview mit BUNTE.de, wie Kommentatoren bei plötzlichen Hustenanfällen während der Live-Übertragung einer Fußball-WM eine geheime Taste nutzen, um stumm zu schalten und unbemerkt zu bleiben. Zudem spricht er über die größten Fehlerquellen: das Verwechseln von Spielern durch die große Distanz zum Feld und die kleine Monitoransicht.

Tom Bartels , eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands, thronte während der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 mit seinem ikonischen Ausruf "Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!

" im kollektiven Gedächtnis einer Nation. Auch bei der aktuellen WM ist der Sportreporter für die ARD am Telefon im Einsatz. In einem Interview mit BUNTE.de offenbarte er ein faszinierendes Detail aus dem Alltag eines Live-Kommentators: die Existenz einer geheimen Räuspertaste. Diese Taste, neben dem Live-Knopf, ermöglicht es dem Kommentator, bei einem plötzlichen Hustenanfall stumm zu schalten, den Hustenanfall zu überstehen und sich danach nahtlos wieder in die Sendung einzuklinken, ohne dass das Publikum etwas bemerkt.

Bartels selbst habe diesen Glücksfall noch nie erlebt, führt seine stimmpflegende Gewohnheit - Tee mit Honig - als möglichen Grund an. Ein falscher Name oder ein verwechselter Spieler sei für ihn das Unangenehmste, besonders bei einer WM, wo Millionen zuschauen. Sein Wissen über jede Mannschaft sei perfekt, doch beim Auftaktspiel der Nationalmannschaft gegen Curaçao am 14. Juni standen unbekannte Namen auf dem Platz, was die Vorbereitung intensiv gestaltete.

Ein weiterer Knackpunkt: die räumliche Entfernung. Viele Zuschauer denken, der Kommentator sitze nah am Spielfeldrand, doch in Wirklichkeit befindet er sich oft 70 bis 100 Meter entfernt, mit nur einem kleinen Monitor - etwa fünfmal so groß wie ein Smartphone - vor sich. Auf dieser Distanz erscheinen die Spieler verschwindend klein, was die sofortige Identifikation erheblich erschwert und Fehlerquellen birgt. Die technische Lösung mit der Räuspertaste ist ein einfaches, aber effizientes Werkzeug, um die Integrität der Live-Übertragung zu wahren.

Sie illustriert, wie stark die Berufswelt des Kommentators von präziser Vorbereitung und technischer Unterstützung geprägt ist. Bartels betont, dass ein "fataler" Fehler wie die falsche Nennung eines Torschützen im globalen Rampenlicht einer WM schnell passieren kann, obwohl der Idealfall ist, immer den korrekten Schützen zu nennen. Die Kombination aus menschlicher Anfälligkeit - ein unerwarteter Hustenreiz - und der technischen Möglichkeit, diesen unsichtbar zu machen, zeigt die unsichtbaren Sicherungsmechanismen hinter einer scheinbar nahtlosen TV-Übertragung.

Sein Teamwork mit der Regie ist dabei essentiell: ein kurzer Druck, ein stummer Moment, dann die Rückkehr zur Live-Stimme, alles ohne Bruch für den Zuschauer. Die physischen und mentalen Herausforderungen des Jobs gehen weit über die reine Stimme hinaus. Die Entfernung zum Spielfeld ist ein zentraler, oft unterschätzter Faktor. Während Zuschauer zu Hause auf großen Fernsehern jede Bewegung klar verfolgen können, arbeitet der Kommentator mit einem stark verkleinerten Bild.

Diese Diskrepanz zwischen TV-Erlebnis und Kommentatoren-Perspektive erklärt, warum selbst erfahrene Reporter wie Barteles bei unbekannten Spielern oder schnellen Szenen ins Stocken geraten können. Die Vorbereitung auf ein Spiel ist daher nicht nur ein Studium von Statistiken und Formationen, sondern auch eine mentale Übung, mit den technischen Limitationen des eigenen Arbeitsplatzes umzugehen. Die Räuspertaste ist somit nicht nur ein praktisches Hilfsmittel, sondern ein Symbol für die permanente Balance zwischen menschlicher Verletzlichkeit und professionellem Anspruch in der Live-Berichterstattung.

Sie erlaubt es, einen privaten körperlichen Moment in den öffentlichen Flow der Sendung zu integrieren, ohne den Zuschauer aus der Faszination des Spiels zu reißen





BUNTE / 🏆 106. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tom Bartels Kommentator ARD Fußball-WM Räuspertaste Live-Übertragung Hustenanfall Sportreporter Technik Im TV

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Von Tom Hanks bis J.Lo: Die besten Ehe-Tipps für Taylor SwiftTaylor Swift heiratet demnächst und Tom Hanks hat ihr empfohlen, den Mann die Waffeln backen zu lassen. Ob das hilft? Hier weitere Liebesrezepte von Stars mit Langzeit-Ehen.

Read more »

Der Netflix-Hit "Süße Magnolien" tut sich schwerDie Serie "Süße Magnolien" ist auf Netflix zu einer der beliebtesten Romance-Serien, die der Streamer zu bieten hat. Die fünfte Staffel der Erfolgs-Show ist gerade gestartet, aber die Aufrufzahlen sind im Vergleich zur dritten Staffel um 30 % zurückgegangen. Die Serie hat also anscheinend etwas zu kämpfen, wenn man sich die neuesten Berichte aus der Branche ansieht. Aber es gibt Hoffnung, dass die Serie weiterhin fortgesetzt wird, wenn die Fans ihren Support für die Serie weiterhin so laut in die Welt hinaustragen.

Read more »

Löwen Braunschweig kaufen sich mit Wildcard in Basketball-Bundesliga zurückDie Basketball Löwen Braunschweig bleiben trotz sportlichem Abstieg in der Easycredit BBL. Die Gesellschafterversammlung der BBL GmbH stimmte der Vergabe einer Wildcard gegen eine Zahlung von 800.000 Euro zu. Damit verbleiben die Braunschweiger erstklassig, während die MLP Academics Heidelberg als Absteiger feststehen. Die Löwen mussten das Geld durch Spenden von Gesellschaftern, Sponsoren und Fans aufbringen. Die historische Bilanz von Wildcard-Käufen in der BBL ist jedoch gemischt: Die letzten drei Clubs, die diesen Weg gingen, stiegen in der Folgesaison dennoch ab. Über die Verwendung der 800.000 Euro entscheiden die 18 Bundesliga-Klubs gemeinsam.

Read more »

Tom Hardy: Die körperlichen Opfer für die Rolle des Bane und ihre FolgenDer britische Schauspieler Tom Hardy legte für die Rolle des Bane im Film The Dark Knight Rises extreme Muskelmasse an, leidet seitdem aber an Gelenkproblemen und altersbedingten Belastungen. Der Beitrag beleuchtet seine Transformation, den Film und künftige Projekte.

Read more »