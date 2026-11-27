Die Geheimnisse von WoW Forever müllen das Inventar unsicherer Spieler zu
Könnte ich diesen Gegenstand vielleicht doch noch gebrauchen? Viele Spieler aus WoW: Forever haben aufgrund dieser Frage ein Platz-Problem.
haben ein Taschenplatz-Problem. Gründe dafür gibt es viele. Und über allem schwebt die Frage: Könnte ich diesen Gegenstand vielleicht doch noch gebrauchen?als noch im klassischen World of Warcraft, berichten viele Spieler über Platz-Probleme.
Das Inventar und die Bank ist voll. Selbst der Stauraum von Twinks füllt sich in Rekordzeit. Offensichtliche Gründe dafür gibt es einige: Durch die Erweiterung des Quest-Logs auf 40 können Spieler sehr viel mehr Aufträge annehmen, wodurch auch mehr Quest-Items im Inventar landen. Darüber klagt etwa Previous-Glass6291Es gibt zwar den Schlüsselbund und den extra Platz für Reagenzientaschen, doch sammeln Azeroth-Abenteuer im klassischen WoW extrem viel Zeug auf.
Vor allem mit Sammelberuf. Wegwerfen möchte man nichts.
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