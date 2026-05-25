"Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" zeigt dramatische Stunden vor und nach der OP

Die neue Folge der Reality-Show "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" zeigt die dramatischen Stunden und Tage vor und nach der OP, an der Carmen Geiss schwer verletzt wurde. Carmen erzählt in der Sendung von den Anzeichen ihrer Hirnblutung und ihrer Angst vor dem Schlafengehen. Ihre Tochter hat ihr Leben gerettet, indem sie zum Arzt gegangen und sich durchchecken lassen hat.

Ihre Tochter hat ihr Leben zu verdanken! Carmen Geiss (61) stürzte im September vergangenen Jahres schwer in ihrem Haus in St. Tropez und erlitt eine Hirnblutung , die schnellstens operiert werden musste.

In der neuesten Folge "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" werden die dramatischen Stunden und Tage vor und nach der OP gezeigt. Carmen wird emotional, als sie dieses extrem einschneidende Erlebnis Revue passieren lässt.

"Die Situation hat eigentlich schon in Erfurt angefangen", sagt Carmen. Die Familie war zusammen im Rathaus und wurde vom Oberbürgermeister empfangen. Doch ausgerechnet bei dem offiziellen Termin wirkte Carmen sehr verwirrt, konnte die Städte Erfurt und Erlangen nicht auseinanderhalten.

"Dazu hatte ich wahnsinnig starke Kopfschmerzen. " Sie habe Dinge vergessen, hatte Aussetzer - damals noch lustig, mit dem Wissen von heute: bitterer Ernst. Es waren Anzeichen ihrer Hirnblutung. Carmen hat Tränen in den Augen, als sie in der Sendung davon berichtet.

"Meine Tochter hat mir mehr oder weniger das Leben gerettet", sagt Carmen. Sie zwang Mama, zum Arzt zu gehen und sich durchchecken zu lassen. Nach einem MRT kam schließlich die Diagnose: Hirnblutung auf der rechten Seite. Die Blutung hat ihr ganzes Gehirn auf die linke Seite gedrückt.

"Das hat uns als Familie dann auch richtig mitgenommen", sagt Davina.. Davina blieb bei Mama, stand ihr in der schweren Zeit bei.

"Es waren schon sehr emotionale Momente, ich hab in der Zeit viel geweint", so Carmen. Es hätte auch böse enden können.

"Ich hatte immer Angst einzuschlafen und nicht mehr wach zu werden. " Doch die OP verlief gut, die Blutung konnte beseitigt werden. Schon nach wenigen Tagen Aufenthalt im Krankenhaus konnte Carmen wieder zu Hause sein





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