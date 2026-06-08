Baustellen-Chaos, Familienstreit und verrückte Luxusideen: Bei den Geissens überschlagen sich die Ereignisse. Während Robert nach dem Architekten-Aus selbst die Bauleitung übernimmt, eskaliert der Streit mit Davina und Shania immer weiter. Parallel sorgen Weihnachten im Hochsommer, eine überflutete Baustelle und ein fehlerhafter Designer-Pferdesattel für jede Menge Chaos.

München (ots) - Die Geissens : Robert und Carmen planen die Einrichtung der neuen Villa - Davina & Shania : Weihnachten im Sommer und Chaos auf der Baustelle - Neue Folgen von Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie um 20:15 Uhr und Davina & Shania - We Love Monaco am 8.

Juni 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Baustellen-Chaos, Familienstreit und verrückte Luxusideen: Bei den Geissens überschlagen sich die Ereignisse. Während Robert nach dem Architekten-Aus selbst die Bauleitung übernimmt, eskaliert der Streit mit Davina und Shania immer weiter. Parallel sorgen Weihnachten im Hochsommer, eine überflutete Baustelle und ein fehlerhafter Designer-Pferdesattel für jede Menge Chaos.

Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren. In Davina & Shania - We Love Monaco zeigen die Töchter Davina und Shania der Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss ihr glamouröses Leben zwischen Jetset, Shopping und den ersten Schritten in die Unabhängigkeit





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