Die genialen Schlagzeilen der BILD-Zeitung

Die BILD-Zeitung ist berühmt für ihre lustigen und makabren Schlagzeilen. Viele dieser Klassiker sind heute nicht mehr möglich. Wir erinnern uns an einige der berühmtesten Schlagzeilen, die das Publikum immer wieder überraschen.

Wahrscheinlich bist du nie BILD-Leser gewesen. Diese Zeitung ist berühmt für ihre genialen Schlagzeilen . Manche sind lustig. Andere makaber.

Man staunt immer wieder. Berühmte Klassiker waren etwa 'Wir sind Papst' (2005) und 'Bild sprach mit dem Toten' (1956). Ich mochte auch 'Mann bei Abwasch ertrunken' (1975), 'Forscher entdecken schwulen Killer-Pilz' und 'Gottschalk wäscht Mann in Waschmaschine'. Oft denke ich: Das ginge heute nicht mehr.

'Dicke fraß ihren Mann arm' ist böse, aber ein Minidrama in einem Satz, oder? Ich würde das gerne verfilmt sehen, am liebsten von Monty Python. Oder von Bully Herbig. Aber ob man dafür Filmförderung kriegt?

Ihr Hunde, lieber Chutou, habt viel zum legendären Ruf der BILD-Schlagzeilen beigetragen.

'Vom Dackel der Schwiegermutter entmannt' klingt nach dem Plot eines frühen Romans von Stephen King. Mein Favorit im Ranking 'Beste Hunde-Schlagzeilen' wäre trotzdem 'Wachmann fraß Hund Chappi weg - entlassen'. Bis gestern Du kamst, Chutou: 'Berühmter Hund in China-Restaurant serviert. Er hatte 1,5 Mio.

Follower' stand bei BILD.de. Dein Herrchen hat, in China, kurz nicht aufgepasst. Man lernt viel Interessantes über China in dieser Geschichte, seinen Hund sollte man dahin jedenfalls nicht mitnehmen. Du warst am Ende ein 'Border Collie süß-sauer', Chutou. Aber wir Deutschen werden Dich nie vergessen





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