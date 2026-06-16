Die Gesamtweltcup-Siegerin von 2025 beendet ihre aktive Zeit

Die 30-Jährige von SV Albaching beendet nach 14 Jahren im Leistungssport ihre aktive Zeit und beginnt im Oktober ihr Studium in Rosenheim

Die Gesamtweltcup-Siegerin von 2025, die nach 14 Jahren im Leistungssport ihre aktive Zeit beendet hat, fühlt sich nicht ausgelaugt, sondern befreit. Im Interview mit chiemgau24.de erzählt sie, dass sie endlich wieder Energie zu haben glaubt.

Sie kann nun ohne sich Vorwürfe zu machen Hausrenovierungen durchführen und eine Erkältung ist kein Drama mehr. Die Athletin vom SV Albaching vermisst wenig aus ihrer aktiven Zeit, denn sie konnte als Sportler manchmal von Training zu Training schleppt werden und war gefühlt immer müde - körperlich und phasenweise auch mental. Jetzt kann sie einfach normale Dinge machen, wie beispielsweise am Haus arbeiten, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, weil sie sich eigentlich vom Training regenerieren müsste.

Schon vor den Olympischen Spielen ahnte sie, dass ihre Laufbahn enden würde, doch die endgültige Klarheit kam während des Weltcups in ihrer Heimat. Preuß beschreibt, dass in Ruhpolding gewusst wurde, dass es vorbei ist. Die Leidenschaft, die sie über anderthalb Jahrzehnte angetrieben hatte, verschwand plötzlich - ein rapider, einschneidender Wandel. Dennoch verkündete sie den Rücktritt erst einen Tag vor ihrem letzten Rennen, dem olympischen Massenstart am 20.

Februar in Antholz. Sie wollte sich auf die Spiele konzentrieren und keinen großen Medienrummel. Spektakuläre Abschiede sind nicht ihre Sache. Jetzt beginnt sie im Oktober ihr Studium, sofern sie die Zulassung erhält.

In Rosenheim will Preuß Architektur studieren, ein Thema, das sie schon immer fasziniert hat. Zwei Praktika in einer anderen Branche hat sie bereits absolviert. Sie möchte sich bewusst vom Sportumfeld lösen und sich neu orientieren. Auf ihre Karriere blickt die 30-Jährige mit Zufriedenheit zurück.

Nach ihrem Weltcup-Debüt 2013, dem ersten Einzelsieg 2019 und dem Gesamtweltcup-Triumph 2025 hat sie alles erlebt: Erfolge und Rückschläge, immer wieder Infekte und gesundheitliche Probleme. Diese schwierigen Phasen haben sie am meisten gelehrt - über sich selbst und andere. Sie resümiert, dass sie zufrieden und dankbar für das ist, was sie erreicht hat und erleben durfte. Sie hat alle Seiten im Biathlon mitgemacht, auch die schlechten. Dabei lernt man viel über sich selbst und andere





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Biathlon SV Albaching Gesamtweltcup-Siegerin Weltcup Leistungssport Studium Architektur Rosenheim

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NHL: Neuer Champion steht fest!Zweiter Triumph nach 2006: Die Carolina Hurricanes gewinnen die Finalserie gegen die Vegas Golden Knights vorzeitig.

Read more »

Binge-Watching deluxe: Mit diesem Gadget wird euer Sofa zur Snack-OaseSpätestens zur WM verbringen die meisten von euch wieder viel Zeit vor dem Fernseher. Bei Amazon gibt es die perfekte Snackbar für diese Zeit.

Read more »

Harry Potter: Die HBO-Serie castet endlich die Figur, die in den Filmen komplett ignoriert wurdePeeves der Poltergeist macht bald wieder Hogwarts unsicher! HBO hat für die Rolle in der neuen Serie einen weiteren Shaun-of-the-Dead-Darsteller...

Read more »

Podolski: El Mala hätte der DFB-Elf 'etwas geben können'Die FC-Vereinsikone bedauert die Nicht-Nominierung des Kölner Jungstars und kritisiert die Kommunikation des Bundestrainers.

Read more »