Die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft

Von der ersten Weltmeisterschaft in Italien bis zur WM in Deutschland und West-Berlin - ein Rückblick auf die Geschichte des größten Fußball-Events der Welt.

1934: Italien . Vier Jahre später waren es bereits 16 Länder, die an der Weltmeisterschaft in Italien teilnahmen.

Allerdings trug das Turnier einen faden Beigeschmack, da der italienische Diktator Benito Mussolini die WM propagandistisch als Werbung nutzte. Am Ende war es auch die italienische Nationalmannschaft, welche sich durch einen 2:1-Sieg im Finale gegen die Tschechoslowakei zum Weltmeister krönte. Deutschland gewann damals das Spiel um Platz drei mit 3:2 gegen Österreich. Am Ende konnte die italienische Nationalmannschaft den zweiten Weltmeistertitel in Folge gewinnen, nachdem sie das Finalspiel gegen Ungarn mit 4:2 für sich entscheiden konnte.

Die WM 1942 war wegen dem Ausbruchs des zweiten Weltkrieges (1939-1945) abgesagt worden, erst nach dem Krieg setzte sich der FIFA-Kongress 1946 wieder zusammen, um die nächste Weltmeisterschaft zu planen. Das Turnier fand später in, Schweden und Uruguay jeweils gegeneinander antraten. Am Ende stand Uruguay mit zwei Siegen und einem Unentschieden an der Spitze der Tabelle. Die Endrunde der WM 1954 war die erste, die offiziell als "Fußball-Weltmeisterschaft" bezeichnet wurde.

Im Turnier in der Schweiz traten insgesamt 16 Nationen an - erstmals seit 1938 auch wieder die Nationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland. Diese konnte das Turnier entgegen allen Erwartungen gewinnen. Im später bezeichneten "Wunder von Bern" konnte die DFB-Elf nach 0:2-Rückstand mit 3:2 gegen Ungarn gewinnen und sich erstmals Weltmeister nennen. Eigentlich wäre nach der WM 1954 in der Schweiz ein südamerikanisches Land mit der Austragung an der Reihe gewesen, allerdings war Schweden der einzige Bewerber und erhielt so den Zuschlag.

Nach zwei Turnieren in Europa war 1962 ein südamerikanisches Land mit der Austragung an der Reihe. Überraschend setzte sich bei der finalen Abstimmung Chile gegen Mitbewerber Argentinien durch. Am Ende gewann die chilenische Nationalmannschaft sogar das Spiel um Platz drei.

Im Finale bezwang Brasilien die Tschechoslowakei mit 3:1 und war nach Italien die zweite und bisher letzte Nation, die den WM-Titel verteidigen konnte. unter dem Motto "100 Jahre Fußball in England", da der englische Fußballverband "Football Association (FA)" 1863 gegründet worden war, und erhielt den Zuschlag für die Austragung des Turniers. Am Ende konnte sich die englische Nationalmannschaft bis ins Endspiel spielen und dieses mit 4:2 gegen die Bundesrepublik Deutschland gewinnen - das zwischenzeitliche 3:2 für England ging später als "Wembley-Tor" in die Geschichte ein.

Nach dem Olympischen Spielen 1968 fand auch die WM 1970 in Mexiko statt. Kurios: Es war die erste Weltmeisterschaft, bei der man wechseln durfte. Vorher mussten die Mannschaften in Unterzahl spielen, wenn sich ein Spieler verletzte. Im Finale standen sich die zwei früheren Weltmeister Brasilien und Italien gegenüber.

Am Ende konnte sich die Selecao mit 4:1 durchsetzen. Es war nicht nur der dritte Weltmeistertitel aus den vier vergangenen Turnieren, sondern auch der dritte Triumph für Pele - damit ist er bis heute der einzige Spieler, der die WM so oft gewinnen konnte. Die zehnte Weltmeisterschaft wurde in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin ausgetragen. Für das Turnier wurde der WM-Pokal entworfen, der bis heute noch genutzt wird.

Bereits 1966 hatte Argentinien den Zuschlag für die WM 1978 erhalten. Im Vorfeld galt das Land allerdings als schwieriger Gastgeber, da es seit 1976 von einer Militärdiktatur regiert worden war. Das Turnier ging dennoch ohne große Zwischenfälle über die Bühne. Nach Uruguay und Brasilien wurde Argentinien zum dritten südamerikanischen WM-Sieger, nach dem sie das Finale mit 3:1 gegen die Niederlande gewinnen konnten.

Neben der Vergabe für die WM 1974 in Deutschland und 1978 in Argentinien wurde 1966 bereits die WM 1982 an Spanien vergeben. Damit hatte das Land 16 Jahre Zeit, sich auf die Austragung vorzubereiten - länger als jede andere Nation. Erstmals traten bei dem Turnier 24 Mannschaften an. Im Endspiel standen sich Italien und die Bundesrepublik Deutschland im Santiago Bernabeu gegenüber.

Schlussendlich konnte die italienische Nationalmannschaft das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden und ihren bis dato dritten Weltmeistertitel feiern





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-Weltmeisterschaft WM-Geschichte Italien Schweiz Mexiko Deutschland Brasilien Argentinien England Uruguay Schweden Chile Spanien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Karl meldet sich nach WM-Aus: 'Tut unbeschreiblich weh'Der Youngster verpasst seine erste Fußball-Weltmeisterschaft.

Read more »

Diese Bücher sind guter Lesestoff während der Fußball-WeltmeisterschaftMit diesen vier Fußball-Büchern stimmst du dich auf die Weltmeisterschaft ein, die kommende Woche startet.

Read more »

104 Spiele und 16 verschiedene Anstoßzeiten: Das Wichtigste zur Fußball-Weltmeisterschaft im TV104 Spiele, 48 Mannschaften und 39 Tage Dauer: Die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist in jeder Hinsicht ein XXL-Turnier. Was läuft wann und wo? Welche Termine und Sender muss man sich für die deutschen Partien vormerken. Hier die große Übersicht.

Read more »

Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Deutschland startet in die GruppenphaseDie deutsche Nationalmannschaft startet in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und wird in der Gruppe E auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner treffen.

Read more »