Die Fußball-Weltmeisterschaft hat eine lange Geschichte, die von 1934 bis heute reicht. Von der ersten Austragung in Italien bis hin zur jüngsten Austragung in Russland ist die Weltmeisterschaft ein besonderes Ereignis, das die ganze Welt zusammenbringt.

Die Geschichte der Fußball - Weltmeisterschaft begann 1934 in Italien, wo 16 Länder teilnahmen. Das Turnier war jedoch von einer negativen Atmosphäre geprägt, da der italienische Diktator Benito Mussolini es propagandistisch nutzte.

Die italienische Nationalmannschaft gewann das Turnier mit einem 2:1-Sieg gegen die Tschechoslowakei. Vier Jahre später wurde die Weltmeisterschaft in Schweden und Uruguay ausgetragen, wo Uruguay mit zwei Siegen und einem Unentschieden die Spitze der Tabelle erreichte. Die Endrunde der WM 1954 in der Schweiz war die erste, die offiziell als 'Fußball-Weltmeisterschaft' bezeichnet wurde. Die Bundesrepublik Deutschland gewann das Turnier überraschend, nachdem sie das Spiel um Platz drei mit 7:2 gegen Ungarn gewonnen hatten.

Im Finale gewann die DFB-Elf mit 3:2 gegen Ungarn, was als 'Wunder von Bern' in die Geschichte einging. Die WM 1954 war ein Wendepunkt in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft, da es das erste Mal war, dass ein südamerikanisches Land nicht die Austragung übernahm. Nach zwei Turnieren in Europa war 1962 ein südamerikanisches Land mit der Austragung an der Reihe. Chile gewann die Austragung und wurde zum ersten südamerikanischen Gastgeber.

Im Finale gewann Brasilien mit 3:1 gegen die Tschechoslowakei und verteidigte den WM-Titel. Die WM 1966 in England war ein besonderes Ereignis, da der englische Fußballverband 'Football Association (FA)' 1863 gegründet worden war. Die englische Nationalmannschaft gewann das Turnier mit einem 4:2-Sieg gegen die Bundesrepublik Deutschland. Die WM 1970 in Mexiko war die erste, bei der man wechseln durfte.

Brasilien gewann das Turnier mit einem 4:1-Sieg gegen Italien und verteidigte den WM-Titel. Die WM 1974 in Deutschland und West-Berlin war ein besonderes Ereignis, da der WM-Pokal entworfen wurde, der bis heute noch genutzt wird. Argentinien gewann das Turnier mit einem 3:1-Sieg gegen die Niederlande und wurde zum dritten südamerikanischen WM-Sieger. Die WM 1982 in Spanien war ein besonderes Ereignis, da es das erste Mal war, dass 24 Mannschaften antraten.

Italien gewann das Turnier mit einem 3:1-Sieg gegen die Bundesrepublik Deutschland. Die WM 1986 in Mexiko war ein besonderes Ereignis, da Argentinien das Turnier gewann und den WM-Titel verteidigte. Die WM 1990 in Italien war das zweite Mal in Italien ausgetragen. Italien gewann das Spiel um Platz drei mit 2:1 gegen England





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