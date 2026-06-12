Die Fußball-Weltmeisterschaft hat eine lange und ereignisreiche Geschichte, die bis ins Jahr 1934 zurückreicht. In diesem Jahr wurde die erste WM in Italien ausgetragen, und die italienische Nationalmannschaft gewann den Titel. Im Laufe der Jahre wurden die WM-Turniere in verschiedenen Ländern ausgetragen, und die Geschichte der WM ist geprägt von Überraschungen, Dramen und großen Erfolgen.

Die Geschichte der Fußball -Weltmeisterschaft reicht zurück bis ins Jahr 1934, als Italien zum ersten Mal als Gastgeber fungierte. Das Turnier war ein großer Erfolg, aber auch ein bisschen umstritten, da der italienische Diktator Benito Mussolini die WM propagandistisch als Werbung nutzte.

Am Ende stand Italien als Weltmeister da, nachdem es sich im Finale gegen die Tschechoslowakei mit 2:1 durchgesetzt hatte. Deutschland gewann das Spiel um Platz drei mit 3:2 gegen Österreich. Vier Jahre später wurde die WM wieder in Italien ausgetragen, aber dieses Mal ohne den faden Beigeschmack der Propaganda. Die italienische Nationalmannschaft gewann erneut den Titel, diesmal gegen Ungarn mit 4:2.

Die WM 1942 wurde wegen des zweiten Weltkrieges abgesagt, aber nach dem Krieg setzte sich der FIFA-Kongress wieder zusammen, um die nächste WM zu planen. Das Turnier fand in Schweden und Uruguay statt, und am Ende stand Uruguay an der Spitze der Tabelle. Die Endrunde der WM 1954 war die erste, die offiziell als 'Fußball-Weltmeisterschaft' bezeichnet wurde. Im Turnier in der Schweiz traten insgesamt 16 Nationen an, und die deutsche Nationalmannschaft konnte das Turnier entgegen allen Erwartungen gewinnen.

Im sogenannten 'Wunder von Bern' konnte die DFB-Elf nach 0:2-Rückstand mit 3:2 gegen Ungarn gewinnen und sich erstmals Weltmeister nennen. Nach der WM 1954 in der Schweiz war ein südamerikanisches Land mit der Austragung an der Reihe, aber Schweden war der einzige Bewerber und erhielt den Zuschlag. Nach zwei Turnieren in Europa war 1962 ein südamerikanisches Land mit der Austragung an der Reihe.

Überraschend setzte sich Chile bei der finalen Abstimmung gegen Argentinien durch, und die chilenische Nationalmannschaft gewann sogar das Spiel um Platz drei. Im Finale bezwang Brasilien die Tschechoslowakei mit 3:1 und war nach Italien die zweite und bisher letzte Nation, die den WM-Titel verteidigen konnte. Die WM 1966 in England fand unter dem Motto '100 Jahre Fußball in England' statt, da der englische Fußballverband 'Football Association (FA)' 1863 gegründet worden war.

Am Ende konnte sich die englische Nationalmannschaft bis ins Endspiel spielen und dieses mit 4:2 gegen die Bundesrepublik Deutschland gewinnen. Nach dem Olympischen Spiel 1968 fand auch die WM 1970 in Mexiko statt, und es war die erste Weltmeisterschaft, bei der man wechseln durfte. Vorher mussten die Mannschaften in Unterzahl spielen, wenn sich ein Spieler verletzte. Im Finale standen sich die zwei früheren Weltmeister Brasilien und Italien gegenüber, und am Ende konnte sich die Selecao mit 4:1 durchsetzen.

Die zehnte Weltmeisterschaft wurde in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin ausgetragen, und für das Turnier wurde der WM-Pokal entworfen, der bis heute noch genutzt wird. Bereits 1966 hatte Argentinien den Zuschlag für die WM 1978 erhalten, aber das Land war seit 1976 von einer Militärdiktatur regiert worden. Das Turnier ging dennoch ohne große Zwischenfälle über die Bühne, und am Ende gewann Argentinien das Finale mit 3:1 gegen die Niederlande.

Neben der Vergabe für die WM 1974 in Deutschland und 1978 in Argentinien wurde 1966 bereits die WM 1982 an Spanien vergeben. Damit hatte das Land 16 Jahre Zeit, sich auf die Austragung vorzubereiten - länger als jede andere Nation. Erstmals traten bei dem Turnier 24 Mannschaften an, und im Endspiel standen sich Italien und die Bundesrepublik Deutschland im Santiago Bernabeu gegenüber.

Schlussendlich konnte die italienische Nationalmannschaft das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden und ihren bis dato dritten Weltmeistertitel feiern. Stattfinden, allerdings zog das Land 1982 als Gastgeber zurück, weil es die Anforderungen der FIFA finanziell und infrastrukturell nicht erfüllen konnte. Daraufhin wurde Mexiko als neuer Austragungsort festgelegt, und am Ende gewann Argentinien das Finale mit 3:2 gegen die Bundesrepublik Deutschland. Die DFB-Elf verlor damit ihr zweites WM-Finale in Folge.

Zuvor hatte sich Argentinien durch die legendäre 'Hand Gottes' von Diego Maradona im Viertelfinale mit 2:1 gegen England durchgesetzt. Nach 1934 wurde die Weltmeisterschaft 1990 das zweite Mal in Italien ausgetragen, und am Ende gewann der Gastgeber das Spiel um Platz drei mit 2:1 gegen England





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