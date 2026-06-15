Die Fußball-Weltmeisterschaft ist ein internationales Fußballturnier, das alle vier Jahre stattfindet. Die Geschichte der WM reicht zurück bis ins Jahr 1934, als Italien die Ausrichtung des Turniers übernahm.

Die Geschichte der Fußball - Weltmeisterschaft reicht zurück bis ins Jahr 1934, als Italien die Ausrichtung des Turniers übernahm. Vier Jahre später nahmen bereits 16 Länder an der Weltmeisterschaft teil, aber das Turnier trug einen faden Beigeschmack, da der italienische Diktator Benito Mussolini die WM propagandistisch als Werbung nutzte.

Im Finale gewann die italienische Nationalmannschaft mit 2:1 gegen die Tschechoslowakei und wurde zum Weltmeister. Deutschland gewann das Spiel um Platz drei mit 3:2 gegen Österreich. Die WM 1942 wurde wegen des Ausbruchs des zweiten Weltkrieges abgesagt und erst nach dem Krieg setzte sich der FIFA-Kongress 1946 wieder zusammen, um die nächste Weltmeisterschaft zu planen. Das Turnier fand in Schweden und Uruguay statt, und am Ende stand Uruguay an der Spitze der Tabelle.

Die Endrunde der WM 1954 war die erste, die offiziell als "Fußball-Weltmeisterschaft" bezeichnet wurde. Im Turnier in der Schweiz traten insgesamt 16 Nationen an, und die Nationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland konnte das Turnier entgegen allen Erwartungen gewinnen. Im "Wunder von Bern" gewann die DFB-Elf nach 0:2-Rückstand mit 3:2 gegen Ungarn und wurde zum ersten Mal Weltmeister.

Nach der WM 1954 in der Schweiz wäre ein südamerikanisches Land mit der Austragung an der Reihe gewesen, aber Schweden war der einzige Bewerber und erhielt den Zuschlag. Nach zwei Turnieren in Europa war 1962 ein südamerikanisches Land mit der Austragung an der Reihe. Überraschend setzte sich bei der finalen Abstimmung Chile gegen Mitbewerber Argentinien durch, und die chilenische Nationalmannschaft gewann sogar das Spiel um Platz drei.

Im Finale gewann Brasilien die Tschechoslowakei mit 3:1 und verteidigte den WM-Titel. 1966 fand die WM in England statt, unter dem Motto "100 Jahre Fußball in England", da der englische Fußballverband "Football Association (FA)" 1863 gegründet worden war. Am Ende konnte sich die englische Nationalmannschaft bis ins Endspiel spielen und dieses mit 4:2 gegen die Bundesrepublik Deutschland gewinnen. Die WM 1970 fand in Mexiko statt und war die erste Weltmeisterschaft, bei der man wechseln durfte.

Im Finale standen sich die zwei früheren Weltmeister Brasilien und Italien gegenüber, und Brasilien konnte sich mit 4:1 durchsetzen. Die WM 1974 wurde in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin ausgetragen, und für das Turnier wurde der WM-Pokal entworfen, der bis heute noch genutzt wird. 1978 fand die WM in Argentinien statt, und Argentinien wurde zum dritten südamerikanischen WM-Sieger, nachdem sie das Finale mit 3:1 gegen die Niederlande gewinnen konnten. 1982 fand die WM in Spanien statt, aber das Land zog als Gastgeber zurück, weil es die Anforderungen der FIFA finanziell und infrastrukturell nicht erfüllen konnte.

Daraufhin wurde Mexiko als neuer Austragungsort festgelegt, und Argentinien gewann das Finale mit 3:2 gegen die Bundesrepublik Deutschland. Die WM 1990 wurde zum zweiten Mal in Italien ausgetragen, und der Gastgeber gewann das Spiel um Platz drei mit 2:1 gegen England





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