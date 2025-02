Der Barbierpfosten, mit seinen charakteristischen blauen, weißen und roten Streifen, ist ein ikonisches Symbol, das viele Menschen kennen, doch seine Geschichte und Bedeutung sind oft unbekannt. Dieser Artikel beleuchtet die Faszination des Barbierpfostens, von seinen mittelalterlichen Anfängen als Hinweis auf Aderlass-Dienstleistungen bis hin zu seiner heutigen Rolle als ein kultiges Werbeschild.

Vielleicht kennen Sie die runden Stangen mit den blauen, weißen und roten Streifen auch: Sie sind oft bei Friseuren zu finden, doch deren Bedeutung und Geschichte kennen die wenigsten. Aus den USA sind schon einige Trends und Traditionen nach Deutschland gekommen – dazu zählen auch die sogenannten „Barbierpfosten“. Diese zeichnen sich durch die blau-weiß-roten Streifen aus. Hierzulande findet man diese kultige Art von Werbeschild längst nicht bei allen Friseuren.

Doch in größeren Städten läuft man den drehenden Stangen oft bei Barbershops für Herren über den Weg.Die Geschichte des Barbierpfostens geht länger zurück, als Sie vielleicht glauben. So waren diese Werbeelemente bereits im Mittelalter an Friseurgeschäften zu sehen. Damals war der Aderlass noch eine gängige Praxis, da man glaubte, dies könnte einige körperliche Beschwerden und Krankheiten heilen. Barbiere, die gut mit scharfen Messern umgehen konnten, assistierten oftmals Mönche, die diese Prozeduren vornahmen. Papst Alexander III. verbot es den Geistlichen ab 1163 jedoch, daran teilzunehmen. Also haben die Barbiere diese Arbeit in ihr Angebot aufgenommen, da Ärzte oftmals keine Zeit für solche niederen Aufgaben hatten. Und so kam es, dass die zunächst rot-weißen Barbierpfosten diese Dienstleistung signalisierten. Rot steht für das Blut beim Aderlass und weiß für die Bandagen. Angeblich symbolisiert die Stange auch den Stab, den Patienten während der Prozedur festhalten mussten – vergleichbar mit dem Stressball beim Blutspenden. Jahrhunderte später übernahmen die Amerikaner die Barberpole und fügten noch einen blauen Streifen hinzu. Dieser ist wahrscheinlich einfach ein Symbol für die US-Amerikanische Flagge, andere Theorien behaupten, es stünde für die Venen, bei denen der Aderlass erfolgt. Heute ist der Barbierpfosten ein Kultobjekt und sorgt aufgrund seiner Drehung auch für eine der bekanntesten optischen Täuschungen. Bei der Wenn sich der Barberpole dreht, bedeutet das außerdem meist, dass das Geschäft geöffnet ist. Steht er still, hat der Barbier geschlossen





