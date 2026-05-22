Dieses Nachrichtentext beschreibt die Geschichte des Kloster Walkenried und seine wirtschaftliche Bedeutung. Es zeigt, wie aus einem Ort religiöser Einkehr ein wirtschaftliches Machtzentrum wurde und wie die Mönche und ihr Einfluss einst und heute noch sichtbar sind.

eines Machtzentrums, das fast 500 Jahre die Region prägte. Aus wenigen Mönchen wurde hier ein wirtschaftlicher Gigant, der Reichtum anhäufte und weit über religiöse Aufgaben hinaus Einfluss nahm.

(gehört ebenfalls zu Axel Springer) rasch zu einer der bedeutendsten Abteien des Landes. Obwohl der Orden für ein Leben in Armut stand, entwickelte sichEin zentraler Treiber des Reichtums war der Bergbau, unter anderem durch Anteile an der Grube Rammelsberg. Parallel bauten die Mönche ein ausgeklügeltes Wassersystem mit über 100 Teichen, hunderten Kilometern Gräben und Wasserläufen auf. Dieses diente der Energieversorgung im Bergbau und gilt heute als größtes vorindustrielles Denkmal Deutschlands.

Auch sozial trat das Kloster hervor: Es betrieb ein für damalige Verhältnisse modernes Krankenhaus, in dem sogar Heinrich der Löwe behandelt wurde. Gleichzeitig wird , dass die wirtschaftlichen Interessen hart durchgesetzt wurden, bis hin zu gewaltsamen Methoden gegen Dörfer und Konkurrenz. Der enorme Einfluss brachte Walkenried den Beinamen „Weißer Konzern“ ein. Eine überlieferte Legende berichtet sogar, die Mönche hätten erwogen, den Reformator Martin Luther zu töten, nachdem er das Kloster kritisiert hatte.

Belegt ist das jedoch nicht, denn Luther selbst war nie vor Ort. Der tatsächliche Niedergang kam 1525 mit den Bauernkriegen. Aufständische besetzten das Kloster und beschädigten die Anlage schwer. Von diesem Einschnitt erholte sich die Abtei nicht mehr. 1593 gingen die verbliebenen Besitztümer an die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg – das Ende einer jahrhundertelangen Entwicklung..

Sie zeigen, wie aus einem Ort religiöser Einkehr ein wirtschaftliches Machtzentrum wurde und sich heute als historische Sehenswürdigkeit betrachten lässt. Ein Besuch lohnt sich unbedingt





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