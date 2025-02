Die Geschichte des Neunschwänzigen: Eine Mischung aus Fantasie, Horror und Romantik

Die koreanische Fantasy-Serie „Die Geschichte des Neunschwänzigen“ erzählt die Geschichte von Lee Yeon, einem Neunschwänzigen, der für eine Behörde arbeitet, die die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits führt. Lee Yeon trifft auf Nam Ji Ah, die Produzentin eines Reportagejournals, und ihre Interaktion wird von romantischen und tragischen Elementen geprägt. Die Serie bietet eine einzigartige Mischung aus Horror, Komödie, Action und Romantik.

Wenn der neugierige Serien-Konsument auf den Titel „Erzählung des Neunschwänzigen“ stößt, mag er sich zunächst fragen, was um Himmels Willen denn ein Neunschwänziger sei. Dem verwirrten Zeitgenossen sei gesagt, dass es sich hierbei um eine Gestalt aus der ostasiatischen Folklore handelt, einen mythischen Fuchs mit neun buschigen Schwänzen, der tricksterhafte Züge trägt – und ab und zu hochproblematische Beziehungen mit menschlichen Wesen eingeht.

Natürlich kann ein solcher Fuchs auch Menschengestalt annehmen; in diesem Falle die des koreanischen Schauspielers Lee Dong-wook mit roten Haaren und David-Bowie-Frisur, der insbesondere dann, wenn er unter einem bestickten roten Schirm im Frühlingsregen steht, eine gewisse Magie abgibt. Lees Mienenspiel ist durchweg so sparsam und unterschwellig überakzentuiert, dass man ihm jederzeit abnimmt, der Fuchs aus dem Märchen zu sein.Die Geschichte dreht sich um Lee Yeon, einen Neunschwänzigen, der im Jahr 2020 für eine Migrationsbehörde besonderer Art arbeitet: ein Amt, das die Passagen der Verstorbenen ins Jenseits – in Gestalt unter anderem verschiedener Höllen – und die der abgeschiedenen Seelen in ihre Wiedergeburt im Diesseits verwaltet. In Nam Ji Ah (Jo Bo-ah), der Produzentin eines Reportagejournals über Großstadtmythen, scheint ihm die Wiedergeburt seiner verstorbenen menschlichen Geliebten wieder zu begegnen. Ji Ah hat Lee Yeon bei seinem teils mörderischen Tagwerk erwischt und versucht, ihn als Rechercheobjekt und Informant zu erschließen. Hinter ihrem liebreizenden Äußeren verbirgt sich eine Person von erstaunlicher Gerissenheit.Die romantischen Aspekte ihrer Interaktion mit Lee Yeon werden dadurch getrübt, dass sie durch den Verlust ihrer Eltern einigermaßen beziehungsgestört ist. Was Lee Yeon betrifft, so weiß dieser aus bitterer Erfahrung, dass es zwischen ihnen nicht gut ausgehen kann. Bei allen Widerständen kommt es aber, wie es kommen muss. Verkompliziert wird die Geschichte durch die Wiederkunft eines Schlangendämons, der sie schon vor Urzeiten ins Unglück gestürzt hat. Und durch Lee Yeons krankhaft eifersüchtigen Bruder. Die Durchtriebenheit der Protagonisten wie ihre paradoxe Seelenlage führen ihre Interaktionen teils auf bestes Screwball-Niveau.Genauso elegant wie Lee Yeons Erscheinung ist sein Schwertkampfstil. Die Heldin durchlebt Horrorszenarien, die japanischen Fantasy-Klassikern durchaus das Wasser reichen können. Durchbrochen wird all dies durch Romantik und Humor bis hin zur wohlplatzierten Albernheit. Und dann geht der Schrecken wieder von vorne los. Es ist ein bisschen so als würde in einer Menüabfolge einem Wildbret mit Preiselbeeren erst ein großes Himbeereis folgen, das dann von einem blutig gebratenen Rumpsteak abgelöst werden. Seltsamerweise funktioniert diese Komposition sehr gut, und man will unbedingt mehr davon. Ab der Hälfte der insgesamt 16 mehr als einstündigen Folgen wird man zwar häufiger durch verschiedene Höllen des Kitsches, des Schmalzes und der Seichtigkeit getrieben, doch es lohnt sich. Der Showdown ist nervenzerrend. Häufig genug schafft es die Serie, das Dilemma der Helden als Gleichgewicht der Kräfte in einen schönen Schwebezustand zu überführen. Vom Fuchs lässt sich dabei eine Menge lernen. Seine Attitüde der Welt gegenüber hält sich zwischen Langeweile, Befremden und Amüsement. Es macht für ihn keinen Unterschied, ob er 24 Minuten oder 24 Jahre auf seine Geliebte wartet. Vielleicht sollte man sich häufiger einmal vorstellen, man wäre schon tausend Jahre auf der Welt





