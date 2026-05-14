Die Geschichte einer Drag-Ikone: Die Freiheit des Lebens

Der ZDF-Film „Olivia“ erzählt die Geschichte Deutschlands bekanntester Dragqueen und stellt eine viel größere Frage: Wie frei kann ein Leben sein, wenn man sich verstecken muss?

Seine Schminke macht ihn zum Prügelopfer, seine eigene Mutter nennt ihn „Abschaum“. Der ZDF- Film „Olivia“ über Deutschlands bekannteste Dragqueen begann am Mittwochabend (3,6 Mio. Zuschauer, jetzt in der Mediathek) mit einer Rückblende in die späten 80er-Jahre.

Dann wurde klar: Die Zeiten haben sich geändert – das Problem nicht. Er ist noch ein Kind, da kramt Oliver Knöbel (im Film gespielt von Arian Wegener, 14) im Kleiderschrank seiner alleinerziehenden Mutter Evelin. Nicht nur Mama (, 52), auch der Nachbar (Martin Brambach, 58) ist entsetzt über Lippenstift und Frauenkleider. So etwas passt nicht ins spießige Springe.

Zu viel für eine niedersächsische Kleinstadt. Seine erste Liebe Thorsten, ein maskuliner Kerl, schaut später nur zu, als Oliver fürs Anderssein verprügelt wird. Thorsten wird Soldat mit Frau und Kind.

„Was soll aus dir bloß werden? “, fragt Mama, als ihr Sohn Kleider näht und den Versicherungsjob aufgibt. Sie beschimpft ihren eigenen Sohn. Seine Jugendliebe fehlt der Mut Theater-Star Johannes Hegemann (30) spielt diesen Weg ohne Pathos, aber mit Wucht – bis hin zum ESC 2016, zu Olivias „Wort zum Sonntag“.

Plötzlich taucht sogar Mama Evelin in der Olivia-Jones-Bar auf. Nur einer hadert weiter: „Wie hast du das gemacht, Olli?

“, fragt ihn Jugendliebe Thorsten auf einer Parkbank. Ihm fehlt der Mut, er selbst zu sein. Immer noch. Das Ende auf der Leinwand zeigt, warum der Film wehtut: Etliche Homosexuelle leben bis heute im Verborgenen, gehen klammheimlich in Szene-Treffs und verstecken sich hinter anonymen Profilen auf Dating-Apps.

Weil ihr Umfeld nichts anderes zulässt. Dabei willhat sich die Zahl der Straftaten im Bereich „Sexuelle Orientierung“ und „Geschlechtsbezogene Diversität“ seit 2010 nahezu verzehnfacht. 2023 richteten sich 1785 Taten gegen Laut „Spiegel“ wurde im vergangenen Jahr jede fünfte Pride-Veranstaltung zum Ziel von rechtsextremen Störern. Die Gegner haben Aufwind. Mit „Olivia“ bleibt ein Film, der nicht nur die Geschichte einer Drag-Ikone erzählt, sondern eine viel größere Frage stellt: Wie frei kann ein Leben sein, wenn man sich verstecken muss





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