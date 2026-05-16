Die Geschichte hinter dem Film

"Sheep In The Box" von Kore-eda erzählt die Geschichte einer Familie, deren Sohn von einem Zug getötet wurde, und wie sie an einen künstlichenreplacement heranzieht, um seine Erinnerung zu erhalten.

Die Geschichte spielt in einer zukünftigen Welt, in der Lieferdrohnen die Pakete anconsumer Stellen zustellen, und Humanoide Kinderroboter besitzen zunehmend die Gesellschaft. Während das Hauptaugenmerk den menschlichen Gefühlen widmet, gibt es auch einen Portion Thriller-Element, als Kensuke glaubt, der Roboter könne Erinnerungen seines verstorbenen Sohnes enthalten.

Das Ensemble des Films ist hervorragend, und Rimu Kuwaki spielt den künstlichen Kakeru mit solch intensiver Bautralität und Mechanik, wie er noch nie sehen hat





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