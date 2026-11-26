Nicht nur Rocky Balboa musste sich nach oben kämpfen, auch sein Erfinder Sylvester Stallone war in der Filmwelt zunächst ein Außenseiter. „I Play Rocky“ erzählt, wie der Schauspieler seinen Traum verwirklichte und zum Weltstar wurde.

Wie seine ikonische Rolle „Rocky“ musste sich Sylverster Stallone selbst auch aus der Außenseiterrolle kämpfen. In „I Play Rocky“ wird er von Anthony Ippolito gespielt.

Nicht nur Rocky Balboa musste sich nach oben kämpfen, auch sein Erfinder Sylvester Stallone war in der Filmwelt zunächst ein Außenseiter.

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„I Play Rocky“ erzählt, wie der Schauspieler seinen Traum verwirklichte und zum Weltstar wurde. Ein Film über die Entstehung eines Films - ein immer wieder beliebtes Thema, sei es in David Finchers „Mank“ über die Streitigkeiten zwischen Orson Welles und dem Autor Herman J. Mankiewicz über das Skript zum Filmklassiker „Citizen Kane“ oder Richard Linklaters „Nouvelle Vague“ über Jean-Luc Godards „Außer Atem“.