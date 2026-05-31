Die Geschichte von Rick Grimes: Wie das Zombie-Virus die Welt veränderte

In der ersten Episode von “The Walking Dead” trifft Rick Grimes auf Morgan Jones und dessen Sohn Duane. Bevor er aus dem Koma erwachte, haben sie ihre geliebte Frau und Mutter Jenny verloren. Es ist die erste von vielen tragischen Geschichten, die Rick in der Post-Apokalypse begegnen. Herbe Verluste hat auch Familie Greene verkraften müssen, obwohl sie ihre Farm weitestgehend vor der Zombie-Apokalypse schützte. Maggie hat während Ricks Koma nicht nur ihre Stiefmutter, sondern auch ihren Stiefbruder verloren. Wie Rick in Staffel 2 herausfindet, haben die Greenes zombiefizierte Menschen in der Hoffnung auf ein Heilmittel in der Scheune eingesperrt. Während Rick im Koma lag und die Zivilisation zusammenbrach, haben sich Überlebende bereits innerhalb weniger Wochen in verschiedenen Sicherheitszonen zusammengeschlossen.

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Infolge einer Schussverletzung fällt Rick Grimes (Andrew Lincoln) zu Beginn von “The Walking Dead” ins Koma — und wacht erst wieder auf, als das Zombie-Virus die Welt bereits komplett an sich gerissen hat. Dadurch hat nicht nur der Deputy Sheriff, sondern auch das Publikum einige wichtige Events verpasst, die das Horror-Universum erst im Laufe der Jahre aufgedeckt hat... Als Rick nach wenigen Wochen aus dem Koma erwacht, liegt die Welt — wie er sie kennt — in Scherben.

Damit flankiert “The Walking Dead” die Anfangsphase der Zombie-Apokalypse und springt direkt in die Anarchie. Wie sich das Virus ausbreitet, Quarantänelager errichtet werden und Menschen auf die ersten wandelnden Toten reagieren, bekommen wir erst fünf Jahre später in “Fear the Walking Dead” (Noch bevor Rick aus dem Koma erwachte, sanken die Chancen auf ein Heilmittel gegen null.

Zwar bemühten sich das Team um Dr. Edwin Jenner (Noah Emmerich) in den Centers for Disease Control and Prevention (CDC), das Zombie-Virus schnellstmöglich einzudämmen, doch nach und nach brach der Kontakt zu internationalen Laboren ab. ), das zehn Jahre nach “The Walking Dead” Premiere feierte, wissen wir: Die französische Forschungseinrichtung La Biomédicine stand kurz vor einem Durchbruch, wurde aber überrannt. Die Hoffnung auf ein rettendes Medikament ging endgültig verloren.

Während Rick im Koma lag, hat sein Kollege Shane (Jon Bernthal) Familie Grimes — sprich Frau Lori (Sarah Wayne Callies) und Sohn Carl (Chandler Riggs) — vor den Untoten in Sicherheit gebracht und ein Camp außerhalb der Stadt errichtet. Was zunächst nach einem Akt der Freundschaft aussieht, entpuppt sich als Hinterhalt — denn Shane hat Loris Angst, Trauer und Hilflosigkeit ausgenutzt, um eine Affäre mit ihr zu beginnen.

Obwohl dieser Verrat für Shane nach Ricks Rückkehr tödlich endet, setzt er gleichzeitig neues Leben in die post-apokalyptische Welt: Lori ist schwanger. Ob Judith die Tochter von Shane oder Rick ist, bleibt letztendlich ein Rätsel. Ursprünglich sollte das Militär Überlebende evakuieren und nur Infizierte eliminieren. Nur im Notfall war die Ausrottung ganzer Gebiete vorgesehen, um die Verbreitung des Zombie-Virus zu verhindern.

Doch unter dem Codenamen Operation Cobalt wurden ganze Städte bombardiert, darunter Atlanta. In “Fear the Walking Dead” markiert die Bombardierung von Los Angeles den Untergang der Zivilisation. Durch den Ableger “Dead City” () lieferte uns 14 Jahre nach dem “The Walking Dead”-Auftakt eine Erklärung: Infolge der Regierungsauflösung verloren die Streitkräfte nach und nach die Kontrolle.

Wie Major Lieutenant Okafor (Craig Tate) verrät, war er selbst an der Bombardierung von Los Angeles und Atlanta beteiligt, um Tausende Zivilist*innen für das Allgemeinwohl zu opfern. Jedoch weigerte er sich, Philadelphia auszulöschen und tötete stattdessen 4.000 Marines. Das war die Geburtsstunde der Civic Republic und des...





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