Die globale Erwärmung führt zu einer Verschiebung der Extreme, wobei Hitzewellen verschärft und Kälteschübe abgeschwächt werden. Die Sterbequote bei Kälte ist in vielen warmen Ländern höher als in kühlen Staaten, da diese oft mangelnde Heizungen haben.

Die globale Erwärmung führt zu einer Verschiebung der Extreme, wobei Hitzewellen verschärft und Kälteschübe abgeschwächt werden. In kalten Regionen sterben zehnmal mehr Menschen durch extreme Kälte als durch Hitze.

Die Sterbequote bei Kälte ist in vielen warmen Ländern höher als in kühlen Staaten, da diese oft mangelnde Heizungen haben. Die meisten Hitzetoten sterben nicht an Hitzschlag, sondern an verschärften Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen. Auch Kältetote sind meist Vorerkrankte. Die Opferzahlen durch Temperaturen lassen sich nur statistisch bestimmen, indem man die Zahlen von Todesfällen im Vergleich zum Durchschnitt während einer Kälte- oder Hitzewelle erhöht.

Ein trauriger Höhepunkt in Europa war der Sommer 2003, als während einer Hitzewelle 70.000 Menschen mehr starben als sonst in der Jahreszeit, ein Zehntel davon in Deutschland. In anderen Ländern ging die Zahl der Hitzetoten zurück, trotz zunehmender Erwärmung, etwa in den USA und Spanien. In den meisten Ländern seien die Menschen weniger anfällig für Hitze, und es sterben weniger an ihren Folgen.

Der UN-Klimarat stellt fest, dass die Zahl der Hitzetoten weltweit aufgrund wachsender Bevölkerung und der Alterung vieler Gesellschaften steigt. Der Rückgang der Kältetoten im selben Zeitraum fiel allerdings größer aus als der Anstieg der Hitzetoten, sodass die Opferzahl durch Temperaturextreme insgesamt abnimmt. Klimaforscher glauben, dass im Zuge der globalen Erwärmung der Anstieg der Hitzeopfer den Rückgang der Kältetoten übertreffen wird, wenn sich Menschen nicht besser schützen.

Die Anpassungsmaßnahmen einbeziehenden, kommen zu dem Schluss, dass sich Hitze- und Kälteeffekte im Zuge der Erwärmung ungefähr ausgleichen könnten. Sie zeigen aber weiterhin erhebliche regionale Risiken, besonders in heißen armen Ländern. Einige der feucht-heißesten Länder gehören zu den am besten gegen Hitze geschützten, etwa die arabischen Golfstaaten. Sie haben dank günstiger Energie aus dem eigenen Land flächendeckend Klimaanlagen gebaut, sogar an Verkehrskreuzungen und anderen Orten im Freien.

Gefährlich ist Hitze vor allem für die Armen und für Arbeiter im Freien. Der menschliche Körper verträgt trockene Hitze bis zu 55 Grad Celsius - bei 100 Prozent Luftfeuchtigkeit jedoch nur bis 35 Grad. Die globale Erwärmung führt dazu, dass mehr Menschen über einen längeren Zeitraum unerträglicher Hitze ausgesetzt sein werden; Orte mit extremer Luftfeuchtigkeit und Hitze gelten als tödliche Fallen im Klimawandel. Die WHO empfiehlt Klimaanlagen als zentrales Element im Kampf gegen Hitze, insbesondere für gefährdete Gruppen.

Doch alle voran Deutschland ignoriert das Mittel: Im aktuellen Bericht des Weltgesundheitsorganismus ist Deutschland das einzige Land, das keine Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden hat. Die WHO kritisiert, dass Deutschland keine Strategie hat, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf die Gesundheit zu bekämpfen. Die WHO empfiehlt, dass Länder wie Deutschland Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden installieren sollten, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf die Gesundheit zu bekämpfen





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