Die glorreichen Sieben: Das Remake des Klassikers kommt mit Starbesetzung

Der Film 'Die glorreichen Sieben' ist ein gelungenes Remake des Klassikers und kommt mit einer Starbesetzung über die heimischen Bildschirme. Die Stadt Rose Creek wird von einem üblen Geschäftsmann mit Gewalt regiert und die Bewohner*innen engagieren sieben Außenseiter zu ihrem Schutz. Die Serie 'Die glorreichen Sieben' trifft bekannte Gesichter aufeinander und ist perfekt für Fans des Genres.

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Der Film 'Die glorreichen Sieben' wird mit gekonnter Revolver-Mentalität den Schurken den Garaus machen. Einige der besten Western der alten Schule dürfen sich mittlerweile über ein gelungenes Remake freuen, zum Beispiel 'Die glorreichen Sieben'. Damit kommen ein Ensemble bekannter Hollywood-Gesichter über die heimischen Bildschirme.

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Die Stadt Rose Creek wird von einem üblen Geschäftsmann mit Gewalt regiert. Die Bewohner*innen sind verzweifelt und wissen niemand anderen als sieben eingeschweißte Außenseiter zu ihrem Schutz zu engagieren. Es ist nun an ihnen, Rose Creeks Bevölkerung auf ein schlimmes Gegenüber mit dem zwielichtigen Stadtoberhaupt vorzubereiten.

'Die glorreichen Sieben' werden wahrlich von bekannten Action-Darstellern verkörpert. Unter anderem sind Denzel Washington und Chris Pratt dabei. Wer also nach dem gelungenen Remake 'Die glorreichen Sieben' nicht genug von der Aufmachung hat, ist bei der Serie 'Die glorreichen Sieben' genau richtig. Auch hier treffen bekannte Gesichter aufeinander: Michael Biehn (Terminator, Aliens) und Ethan Hawke (Training Day, Sinister)





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