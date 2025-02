Die goldenen Regeln für einen erholsamen Mittagsschlaf

Ein kurzer Mittagsschlaf kann sich belebend auf den Körper auswirken. Psychologe Dr. Nick Bach gibt Tipps für die optimale Dauer und die richtige Zeit für einen erholsamen Powernap.

Ein kurzer Mittagsschlaf kann sich belebend auf den Körper auswirken. Aber die richtige Zeit und Dauer sind entscheidend. Psychologe Dr. Nick Bach aus Louisville (USA) rät in einem Gespräch mit dem Marktforschungsinstitut Talker Research zu einer Schlafdauer von etwa 20 Minuten. Viele Menschen neigen jedoch dazu, länger zu schlafen, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts im Auftrag von Avocado Green Mattress zeigt.

Dort halten 51 Minuten die meisten als ideale Schlafdauer für den Mittagsschlaf für. Allerdings führt ein längerer Mittagsschlaf zu einer Tiefschlafphase, aus der man sich schwer erholt. \Um zu vermeiden, dass der Powernap zu lange dauert, kann man einen Trick anwenden: Man nimmt den Schlüsselbund vor dem Einschlafen in die Hand und lässt den Arm mit etwa 40 bis 60 Zentimetern über dem Boden schwingen. Sobald der Körper in die Tiefschlafphase gleitet, entspannen sich die Muskeln und der Schlüssel fällt auf den Boden. Das Geräusch weckt einen sofort und man ist bereit für die nächste Aufgabe. \Während sich die Befragten in Sachen Länge des Mittagsschlafs deutlich von der empfohlenen Dauer entfernt haben, schnitten sie im Hinblick auf die optimale Schlafenszeit deutlich besser ab. Die Teilnehmer schienen im Durchschnitt um 13.42 Uhr die Augen zu schließen. Genau richtig, findet der Experte. Um einen guten nächtlichen Schlaf zu gewährleisten, sollte man nicht zu spät am Nachmittag oder Abend schlafen. Vor 15 Uhr und maximal 20 Minuten, so lautet die Empfehlung. Doch muss der Mittagsschlaf im Bett stattfinden oder reicht es auch, sich auf dem Sofa auszustrecken? Der Experte empfiehlt einen „ruhigen, dunklen und kühlen Raum“ für einen gelungenen Mittagsschlaf. Ein Nickerchen auf dem Sofa ist zwar möglich, aber das Bett ist in der Regel besser geeignet. Wer absolute Stille als unangenehm empfunden, kann im Hintergrund weißes Rauschen oder sanfte Musik laufen lassen.





