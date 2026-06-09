Die große Star Trek-Katastrophe: The Burn endlich erklärt

Eine neue Star-Trek-Geschichte erklärt endlich den Ursprung der größten Katastrophe im Universum - und bringt einen legendären Charakter zurück.

Nach 31 Jahren wurde endlich die größte Star Trek -Katastrophe beleuchtet - doch nicht in Form eines Science-Fiction-Films oder einer Serie. Es handelt sich um das größte Desaster im Star-Trek-Universum, dessen Details bisher im Dunkeln lagen.

Eine neue Geschichte wird nun Licht ins Dunkel bringen. Der Film Star Trek: Treffen der Generationen aus dem Jahr 1994 zeigte den Tod von Captain Kirk durch den mysteriösen Nexus. In nicht-kanonischen Erzählungen wurde Kirk immer wiederbelebt. Die neue Miniserie The Last Starship spielt im Jahr 3069 und beleuchtet den Ursprung des Kataklysmas The Burn. 的





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