Die Dauerwelle, lange galt sie als altbacken, ist wieder da. Unter jungen Männern ist der Trend aus den 80ern beliebt. Was das mit Fußball und Korea zu tun hat.

Das mit den Comebacks ist ja immer so eine Sache. Vor allem in der Modewelt. Kann gelingen, kann aber genauso gut schiefgehen. Ein modisches Naturgesetz besagt: Etwa alle 20 Jahre kehrt ein Trend zurück.

Doch während Mäntel aus Echtpelz, hautenge Skinny-Jeans oder Socken in Sandalen hoffentlich für immer in der Versenkung bleiben, ist es bei diesem haarigen Comeback anders. Die Dauerwelle ist wieder da! Besonders junge Männer scheinen besessen von den künstlichen Locken zu sein. Fußballprofis, Superstars, Boygroups: Die Verlockung ist groß.

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Und macht sich auf den Köpfen erstaunlich gut. Zurück in den 80er-Jahren. In diesem Jahrzehnt erlebte besagter Trend seinen Höhepunkt. Was für eine Haarpracht, was für ein Volumen, möchte man rufen, sieht man sich Bilder von damals an.

Madonna machte ihre wilde, krause Lockenmähne in ihrem Musikvideo zu „Like a virgin“ berühmt, die schwedische Popgruppe Abba, die Lockenpracht von Cher, „Pretty Woman“ Julia Roberts... ein Leben mit der Lockenpracht. Die US-Sängerin Madonna bei einem Auftritt Anfang der 90er-Jahre: Ihre lockigen Haare sitzen dank der Dauerwelle perfekt. Die US-Sängerin Madonna bei einem Auftritt Anfang der 90er-Jahre: Ihre lockigen Haare sitzen dank der Dauerwelle perfekt.

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Auch bei Männern beliebt: Für Wolfgang Petry wurde die Dauerwelle zum Markenzeichen Wie so häufig fanden nach den Frauen die Männer Gefallen an dem neuen Trend. Auch sie steckten fortan ihr Haupt unter die Haube. Fußballstars , Schlagerstars oder berühmte Bademeister : Sie mochten es dauerlockig. Für manche wurde die Welle zum Markenzeichen – Wolfgang Petry trägt sie bis heute.

Scheinbar weiß „Wolle“ um das modische Naturgesetz, Trends kehren wieder. Womit der Schlagersänger aktuell wieder voll im Trend liegt. Foto: Jörg Schmitt, dpaFoto: Jörg Schmitt, dpa Junge Männer tragen wieder Dauerwelle. Lockiges Haar, Schnauzer, riesige Brille – und der Look ist perfekt.

Der Style, angelehnt an die 80er-Jahre, geht in den sozialen Medien viral. Es ist der Ort, an dem sich junge Menschen ihre Inspiration holen. Da istdie im Fachjargon als „Brokkoli-Cut“ bezeichnet wird. Am Oberkopf eine Lockenpracht, an den Seiten kürzer werdendes Haar.

Wer nicht mit Naturlocken gesegnet ist, der hilft eben mit der Dauerwelle nach. So einfach kann es sein – und Millionen machen es ihm nach. Junge Männer rennen Friseursalons mit Bildern ihrer gelockten Idole aktuell die Türen ein – ganz besessen von der Vorstellung, bald selbst mit diesen Locken umherzulaufen. Während die einen aussehen wollen wie berühmte Fußballer, eifern andere Popstars nach.

Der amerikanische Sänger Benson Boone etwa trägt eine Dauerwelle mit Vokuhila-Ansätzen, dazu Oberlippenbart und große Brille. Mehr 80er geht eigentlich nicht. Ab unter die Haube: Eine Dauerwelle kostet in Friseursalons je nach Aufwand zwischen 50 und 250 Euro. Ab unter die Haube: Eine Dauerwelle kostet in Friseursalons je nach Aufwand zwischen 50 und 250 Euro.

Andere wiederum machen Südkorea für den Boom verantwortlich. Die koreanische Dauerwelle teilt mit dem Original aus den 80ern eigentlich nur noch den Namen. Es geht nicht um feste Locken, sondern um natürliche, sanfte Wellen. K-Pop-Stars wie die Boygroup BTS tragen ihre Haare so.

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Auch die Dauerwelle geht eben mit der Zeit. Strohige Haare und krauser Pudellook sind heute nicht mehr in. Und auch die chemischen Substanzen, die damals überhaupt mal Schwung in die Haare brachten, sind nicht mehr so schädlich oder gar aggressiv wie damals. Wer früher, also ganz früher, eine Lockenpracht auf dem Haupt tragen wollte, der musste zunächst mehr oder weniger große Schmerzen durchleiden.

Wer schön sein will, muss leiden... war da nicht was? Anfang des 20. Jahrhunderts revolutionierte Karl Ludwig Nessler mit einer neuen Frisiertechnik die Haarmode. Der Friseur aus dem Schwarzwald stellte in London 1906 unter dem Namen Charles Nestlé die Heißdauerwelle vor.

Dafür benetzte er das Haar seiner Freundin mit einer Flüssigkeit, wickelte es strähnenweise um Metallstäbe und erhitzte es mit einer glühenden Zange. Dass besagte Freundin von dieser Prozedur verbrannte Kopfhaut und Haarausfall erlitt, war einerlei. Hauptsache, die Locke hielt. Da jedoch die wenigsten Frauen eine glühende Zange in der Nähe ihres Gesichtes wissen wollten, entwickelte der Tüftler einen Dauerwellenapparat.

Dieses Gerät verhalf Nessler in den USA zu großem Reichtum. Millionen Frauen aber brachte es mehr: Endlich konnten sie unkompliziert zu einer Frisur kommen. Denn zuvor galten aufwendige Hochsteckfrisuren in gehobenen Kreisen als Muss. Niemand trug seine Haare einfach so offen über den Schultern.

Und so brachte die Dauerwelle ihnen auch ein Stück Freiheit, Emanzipation, gar Revolution. Und was kommt als Nächstes? Glaubt man dem modischen Naturgesetz, erleben schon bald bunte Strähnen und seitlicher Pony ein Comeback. So trug man es schließlich vor ungefähr 20 Jahren, Anfang der 2000er.