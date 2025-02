Die große Wollny-Familie: Wer gehört zum Clan?

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Mitglieder der berühmten TV-Familie Wollny, besonders mit Fokus auf Mama Silvia und ihren elf Kindern.

Als Kind der 2000er zum leidenschaftlichen TV-Liebhaber erzogen, bin ich ein Trash-TV-Kenner mit Herz für Underdogs. Meine Guilty Pleasures: GNTM & Temptation Island. Mit so vielen Kindern kommt selbst Mama Wollny durcheinander. Damit ihr den Überblick nicht verliert, habe ich hier alle Familienmitglieder aufgelistet. Wer kennt sie nicht, die TV-Großfamilie Wollny ? Bei so vielen Kindern, Enkeln und Patchwork-Mitgliedern kann man leicht den Überblick verlieren.

Wer gehört eigentlich alles zum Clan rund um Mama Silvia Wollny? Keine Sorge, hier gibt es eine Auflistung. Mama Wollny ist das Herzstück der XXL-Familie. Mit elf Kindern hat sie immer viel zu tun. Ihre Kinder stammen von Ex-Mann Dieter Wollny. Nach der Scheidung seiner Eltern steht Sohn Jeremy Pascal zu Vater Dieter Wollny. Er möchte nichts mit der Show zu tun haben. Er ist stolzer Papa. Auch er will nicht vor die Kamera. Das Verhältnis zu Mama Silvia sei aber toll. Mit seiner Partnerin hat er 3 Kinder. Sie trägt nicht den Namen Wollny, aber ist trotzdem Silvias Tochter. Ein schlimmer Streit hat Mutter und Tochter entzweit. Sie hat zwei Söhne. Ihr ältester Sohn Justin steht aber zu Oma Silvia. Die Folgen der Show können bei RTL+ auch gestreamt werden





