Die größte Entdeckung: Unterirdischer Thermalsee in Albanien

Ein tschechisches Forschungsteam hat in Albanien einen bisher unbekannten unterirdischen Thermalsee entdeckt. Mit einem Volumen von 8335 Kubikmetern Thermalmineralwasser ist er der größte der Welt. Die außergewöhnliche Höhle, in der sich der See befindet, entstand durch die chemische Erozion des Kalksteins durch Schwefelsäure.

Ein Forschung steam stieß 2021 in einem Höhle nsystem in Albanien auf einen Thermalsee , der sich als außergewöhnliche Entdeckung erwies. Neue Untersuchungen bestätigen diese Annahme. Der See ist 138 Meter lang, 42 Meter breit und mit türkisblauem Thermalwasser gefüllt. Er befindet sich mehr als 100 Meter unter der Erdoberfläche in einer Höhle . Die Entdeckung wurde im Vromoneri-Tal im Grenzgebiet zwischen Albanien und Griechenland gemacht.

Politische Spannungen hatten die Erforschung der Region jahrelang behindert. Erst 2021 gelang es einem tschechischen Forschungsteam, auf ein ausgedehntes Höhlensystem mit zahlreichen Thermalquellen zu stoßen. Durch eine auffällige Dampfsäule, die aus dem Kalksteinmassiv aufstieg, wurden die Forscher auf einen 100 Meter tiefen Abgrund aufmerksam, den sie „Atmos“ nannten. An der Unterseite dieses Abgrunds befindet sich der Thermalsee. „Bei unserer ersten Erkundung haben wir mit unserer Ausrüstung eine einfache Karte erstellt und sofort erkannt, dass wir etwas Außergewöhnliches entdeckt hatten“, sagte Richard Bouda, Fotograf und Expeditionsteilnehmer. Infolgedessen kehrten die tschechischen Forscher zurück, um das Höhlensystem mit einem 3-D-Scanner zu kartieren und die Unterwasserregion des Sees mithilfe von Sonartechnik zu analysieren. Das Ergebnis: Der See fasst 8335 Kubikmeter Thermalmineralwasser, mehr als jeder andere bekannte unterirdische Thermalsee. „Die Kuppel über dem See ist dreimal so groß wie der Hauptsaal des Nationaltheaters in Prag, was seine Einzigartigkeit noch unterstreicht“, schreiben die Forscher, die den See „Neuron“ nannten – nach der gleichnamigen Stiftung, die die Expedition finanzierte. Zuvor galt ein Thermalsee unter einem türkischen Bad in Budapest als der größte seiner Art. Interessant ist laut 'Radio Prag' vor allem, wie die Höhle, die den See beherbergt, entstanden ist. Das Wasser des Sees ist mit Schwefelwasserstoff gesättigt, der an der Luft oxidiert und Schwefelsäure freisetzt. Die Säure weicht den Kalkstein auf undätzt so immer neue unterirdische Hohlräume in das Gestein.





