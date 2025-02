Die größten Fehler beim Scheiben-Ent-Eisen im Winter

Der Text beschreibt die häufigsten Fehler beim Eiskratzen von Autoscheiben im Winter und gibt hilfreiche Tipps, wie man das Eiskratzen effizient und sicher gestalten kann.

Die Eiskratze ist im Winter ein lästiges Winterritual für alle Auto fahrer, die an der Straße parken. Wer kein Isolierabdeckung für die Scheibe verwendet, kommt um diese mühsame Morgenroutine nicht herum. Denn wer nicht kratzt und nur ein „Guckloch“ frei macht, fährt nicht sicher und riskiert ein Bußgeld. Um beim Eiskratzen nichts falsch zu machen, gibt es einige wichtige Tipps , die man beachten sollte. Ein guter Eiskratzer ist das wichtigste Werkzeug.

Schon ab etwa 4 Euro gibt es qualitativ gute Modelle. Empfehlenswert sind stabile Materialien, eine geriffelte Seite für dicke Eisschichten und eine Gummilippe für die schonende Entfernung von Eisresten. Wer noch ein Modell mit integriertem Handschuh wählt, friert weniger. Als Notlösung sind CD-Hüllen oder EC-Karten ungeeignet, da sie die Scheiben beschädigen können, ebenso wie Kratzer mit Metallklinge. Kleine Schmutzpartikel im Eis können beim Kratzen Spuren im Autoglas hinterlassen. Es empfiehlt sich kurz vor dem Parken am Vortag noch ein paar Mal den Scheibenwischer zu betätigen, um Front- und Heckscheibe von Dreck zu befreien. Bei Bedarf kann man die Scheibe anschließend mit einem Lappen nachwischen. Auch auf den Scheibenwischer-Blättern lagert sich Schmutz an. Diese sollten daher gründlich gereinigt werden, um Kratzer zu vermeiden.Scheiben mit der Motorwärme enttaut lassen? Das ist nicht nur umweltschädlich durch unnötige Abgase, sondern auch verboten. Wer den Wagen warmlaufen lässt und dabei erwischt wird, muss mit 80 Euro Bußgeld rechnen. Zudem schadet die Aktion auch dem Motor: In der Warmlaufphase ist der Verschleiß besonders hoch. Durch das Warmlaufen im Stand wird diese Phase ungünstig in die Länge gezogen. Heißes Wasser, um die Scheiben schnell abtauen zu lassen – klingt bequem, ist aber töricht. Zum einen frieren die Scheiben durch die im Nu erneut, zum anderen kann die Scheibe durch die plötzliche Temperaturänderung reißen. Das gilt auch schon für lauwarmes Wasser. Spiritus ist ein wirksamer Enteiser, hinterlässt aber Schlieren. Diese sorgen für schlechte Sicht und beeinträchtigen dadurch die Fahrsicherheit. Auto Bild hat mehrere Produkte getestet. Ein Enteisungsmittel kostet nicht die Welt und kann in Kombination mit dem Eiskratzer eingesetzt werden. Das spart Zeit. Wer die Möglichkeit hat, mit der Frontscheibe Richtung Osten zu parken, spart sich bei morgendlichem Sonnenschein viel Kratz-Arbeit. Für kleine Menschen oder große Autos gibt es einen ausziehbaren Teleskop-Kratzer, der das Eiskratzen erleichtern kann.





