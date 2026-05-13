In Saxony, a legislative proposal from the opposition Green Party to assist smaller slaughterhouses suffered a setback due to support from the AfD (Alternative for Germany) and BSW (Free Voters) parties. Although unintended, these moves allowed them to secure a majority.

Ihr Antrag wird im Landtag beschlossen, doch die Grünen sind bestürzt : Denn zu verdanken haben sie das nur der Hilfe von AfD und BSW . Wie kam es zu der ungewöhnlichen Mehrheit?

Ein Landtagsantrag der oppositionellen sächsischen Grünen zur Unterstützung kleiner Schlachtbetriebe hat unter anderem mit Hilfe dereine Mehrheit bekommen - allerdings unbeabsichtigt, wie die Grünen versichern. Im Antrag beklagte die Ökopartei unter anderem, dass kleine Schlachtbetriebe durch die Gebühren für Fleischuntersuchungen gegenüber Großbetrieben übermäßig belastet seien, und forderte, dass diese sinken sollten. Die schwarz-rote Koalition, die keine eigene Mehrheit hat und mit Hilfe wechselnder Unterstützer regiert, stimmte dagegen





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