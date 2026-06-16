Die GTX 280 und die GTX 260: Ein Blick zurück auf die Big-Chip-Strategie von Nvidia

Dieser Artikel erinnert an die GTX 280 und die GTX 260, die als Basis für den GT200 auf Basis des GT200 an den Start gingen. Er beschreibt ihre technischen Eigenschaften, den Launch und die damalige Debatte um High-End-Preise, Speicherinterfaces und Strombedarf.

Die GTX 280 und die GTX 260, die als Basis für den GT200 auf Basis des GT200 an den Start gingen, waren eine der ersten Big-Chip-Strategie n von Nvidia .

Sie waren groß, teuer, leistungsstark und energiehungrig, und sie waren ein typischer Vertreter der Big-Chip-Strategie, bevor Nvidia mit Fermi den nächsten Architekturabschnitt einführte. Die GTX 280 und die GTX 260 waren damals Flaggschiffe mit 240 Stream-Prozessoren, 1 GiB GDDR3-Speicher und einem 512 Bit breiten Speicherinterface. Der GT200 wurde im 65-nm-Verfahren gefertigt und hatte rund 1,4 Milliarden Transistoren. PCGH begleitete den Launch damals mit mehreren Tests und widmete sich der CPU-Skalierung, Architektur, Power-Management, Gaming, PhysX, CUDA sowie Kühlung und Lautstärke.

Die GTX 280 und die GTX 260 waren damals vor allem für High-End-Spiele ausgelegt, aber sie waren auch ein umfassendes Plattformthema, da sie nicht nur als High-End-Gamingkarte, sondern auch als Rechenbeschleuniger angesehen wurden. Die GTX 280 und die GTX 260 waren damals teuer, aber sie waren auch ein typischer Vertreter der Big-Chip-Strategie, und sie waren ein wichtiger Bezugspunkt für heutige Diskussionen über High-End-Preise, Speicherinterfaces, Strombedarf und den Wandel von Gaming-GPUs hin zu Compute-Plattformen





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