Stalking-Apps, Tracker, Fahrzeug-Ortung: Eine Pilotstudie zu Gewalt im sozialen Umfeld hat einen erstaunlich intensiven Technologie-Einsatz zum Vorschein gebracht.

von 175 Gewaltschutz-Fachkräften zu Übergriffen im sozialen Nahraum. Die Expert*innen aus Frauenhäusern und Beratungsstellen verrieten dabei, in wie vielen ihrer Beratungsgespräche auch digitale Gewalt zur Sprache kam. 51 Prozent der Gespräche mit Schutzsuchenden drehten sich auch um übergriffigen Technologie-Einsatz.

Das ist ein deutlicher Kontrast zu bisherigen Annahmen. Die Polizei beispielsweise geht davon aus, dass in rund 13 Prozent der Fälle von Partnerschaftsgewalt das „Tatmittel Internet“ Der häufigste Übergriff im Bereich der digitalen Gewalt ist laut der Gewaltschutz-Fachkräfte der direkte Zugriff auf Geräte oder Online-Konten der Betroffenen. In 90 Prozent der Fälle geht es auch um derartige Fremdzugriffe. Mehr als jede fünfte Beratung drehte sich zudem um die Überwachung des Standortes, meist mit Hilfe von Tracking-Gegenständen wie beispielsweise Apple AirTags.

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Damit könnten auch geheime Frauenhäuser lokalisiert werden.

„Die digitale Kontrolle und Überwachung betroffener Personen verschärfen und entgrenzen die Gewalterfahrung bis in Schutzräume hinein“, schreiben die Autor*innen der Untersuchung. Sie beraten als Teil derLaut BKA waren 2025 179.940 Menschen von Partnerschaftsgewalt betroffen. Rund 80 Prozent der Betroffenen sind Frauen, 77 Prozent der Tatverdächtigen Männer. 130 Männer haben in diesem Jahr ihre Partnerinnen getötet. Auch die Autor*innen der nun vorliegenden Pilotstudie gehen davon aus, dass ihnen Fälle entgingen.

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„Digitale Gewalt kann nur dokumentiert werden, wenn Fachkräfte sich damit auskennen, also Formen in Beratungen wahrnehmen oder auch gezielt danach fragen“, schreiben sie. Zum anderen sei zu vermuten, dass digitale Gewalt in weiteren Fällen nicht zur Sprache kam oder im Gedächtnis blieb. Auch Scham- und Schuldgefühle könnten dazu beitragen, dass diese Gewalt ausgeklammert wird. Auch beim unbefugten Zugriff auf die Geräte Betroffener fand die Studie eine Vielzahl von Angriffsvektoren.

In rund 25 Prozent der Fälle digitaler Gewalt synchronisieren die Täter den Whatsapp‑, Signal‑, oder Telegram-Account ihres Opfers mit dem eigenen Computer. Social-Media-Konten attackierten sie in über 15 Prozent der Fälle, fast genauso häufig waren der Zugriff auf den Google- oder Apple-Account oder das E‑Mail-Konto. Noch relativ selten – in 3,2 Prozent der Fälle – wurden Smart-Home-Geräte zum Stalking genutzt.

„Formen digitaler Gewalt, die in der öffentlichen Wahrnehmung bislang kaum vorkommen, sind in der Beratungspraxis also allgegenwärtig“, schreiben die Autor*innen. In fast der Hälfte der Beratungsgespräche wurden zudem weitere Formen digitaler Gewalt genannt: Beleidigungen im Netz, Erpressung mit intimen Inhalten oder das Anfertigen und Verbreiten ebensolcher, unerwünschte Dick Pics, sowie Profile oder Bestellungen, die der Täter im Namen des Opfers anlegt. Ein Problem: Um digitaler Gewalt angemessen zu begegnen, braucht es detailliertes technisches Fachwissen, konstatieren die Autor*innen der Erhebung.

Fachkräfte im Gewaltschutz könnten dieses Wissen „unmöglich aktuell und vollständig vorhalten“. Hilfreich seien deshalb an den Gewaltschutz angedockte technische Anlaufstellen. In Berlin,Bis Jahresende brauchen wir noch 422.010 Euro. Damit wir weiterhin genau hinschauen können, wenn Freiheit unter Druck gerät.

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Wir machen die Arbeit, die sonst keiner macht. Wir lesen Gesetzentwürfe im Original, befreien Dokumente und warnen als Sachverständige vor neuer Überwachung. Martin ist seit 2024 Redakteur bei netzpolitik.org. Er hat Soziologie studiert, als Journalist für zahlreiche Medien gearbeitet, von ARD bis taz, und war lange Redakteur bei Berliner Stadtmagazinen, wo er oft Digitalthemen aufgegriffen hat.

Martin interessiert sich für Machtstrukturen und die Beziehungen zwischen Menschen und Staaten und Menschen und Konzernen. Ein Fokus dabei sind Techniken und Systeme der Überwachung. Für Recherchen zurWir freuen uns auf Deine Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und inhaltlichen Ergänzungen zum Artikel. Bitte keine reinen Meinungsbeiträge. Unsere Regeln zur Veröffentlichung von Ergänzungen findest Du unter