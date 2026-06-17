Die Handball-Bundesliga hat sich in der vergangenen Saison wieder einmal als die beste Liga der Welt bewiesen. Drei Spieltage vor dem Ende war ein Team bereits souverän Meister geworden, was eine wahnsinnig tolle Leistung ist. Dieses Team ist in dieser Dekade das Maß aller Dinge und es wird auch künftig zu schlagen gelten.

Die Handball - Bundesliga hat sich in der vergangenen Saison wieder einmal als die beste Liga der Welt bewiesen. Drei Spieltage vor dem Ende war ein Team bereits souverän Meister geworden, was eine wahnsinnig tolle Leistung ist.

Dieses Team ist in dieser Dekade das Maß aller Dinge und es wird auch künftig zu schlagen gelten. Der Spieler Gidsel ist in dieser Saison besonders herausragend aufgetreten, mit 317 Feldtoren und 9,8 Toren pro Spiel. Er ist erst 27 Jahre alt und mag gar nicht darüber nachdenken, was er noch besser machen könnte in den nächsten Jahren. Gidsel wird ein ganzes Zeitalter prägen





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Handball Bundesliga Gidsel Saison Meister

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