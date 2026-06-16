Die härtesten Marvel-Streifen gibt's bei Prime Video

Die komplette Blade-Trilogie ist bei Prime Video ohne Aufpreis verfügbar. Die Filme sind eine echte Herausforderung für Actionfans, die sich von den heutigen Marvel-Filmen nicht genug herausgefordert fühlen.

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Prime-Mitglieder können aktuell die komplette Blade-Trilogie ohne Aufpreis streamen. Vor allem die ersten beiden Teile gelten als echte Highlights für Actionfans, die die heutigen Marvel-Filme oft als zu familienfreundlich empfinden. aus dem Jahr 1998. In der Hauptrolle als Vampirjäger überzeugt Wesley Snipes mit einer ikonischen Performance. Schon die legendäre Eröffnungsszene in einem blutgetränkten Underground-Club macht unmissverständlich klar, dass sich der Film an ein erwachsenes Publikum richtet.

Da die Reihe lange vor dem Marvel Cinematic Universe entstand, sind die Filme zudem nicht im Angebot von Disney+ enthalten. Die drei Blade-Filme wurden von der Fachpresse zwar eher gemischt bewertet, doch insbesondere Blade und Blade 2 haben sich über die Jahre einen festen Kultstatus unter Fans erarbeitet. Mit ihrer kompromisslosen Härte erinnern sie an eine Ära, in der Marvel-Verfilmungen deutlich düsterer und erwachsener ausfallen konnten.

Zwar gibt es auch heute noch gelegentliche Ausnahmen, wie zuletzt das äußerst brutale Deadpool & Wolverine. Wesley Snipes wird dieser Figur voll und ganz gerecht. Die Spezialeffekte, die schauspielerische Leistung und die Choreografie sind einfach top! Ich wünschte, sie würden heute noch solche Filme drehen.

Das ist vielleicht die beste Film-Einleitung aller Zeiten. Nach so einem Auftakt gelingt es Blade hervorragend, das Tempo beizubehalten. Es wird nie langweilig, und Wesley Snipes ist wie geschaffen für diese Rolle. Punkt.

Mit Blade hat alles angefangen. Blade hat die Superheldenfilme im Alleingang gerettet. Dieser Film ist von Anfang bis Ende großartig. Ein hervorragender Held und ein ebenso großartiger Bösewicht





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