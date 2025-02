Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für Frauen

Der Artikel behandelt die dringende Notwendigkeit, die Frauenpolitik in Deutschland zu verbessern. Es werden Themen wie Abtreibung, häusliche Gewalt, Familienpolitik und Steuern angesprochen.

Nach dem Ampel-Aus im November nahm die Frauenpolitik in Deutschland plötzlich Fahrt auf, und ich war voller Hoffnung. Das Gewalthilfegesetz, das unter anderem den Mangel an Frauenhausplätzen beheben soll, wurde im Kabinett beschlossen und fraktionsübergreifend ein Gesetzentwurf eingebracht, um Paragraf 218 neu zu regeln. Eine Schwangerschaft bis zur zwölften Woche zu beenden, wäre dann endlich nicht mehr rechtswidrig.

Doch dann Ernüchterung: Schwangerschaftsabbrüche seien ein sensibles Thema, das wolle man in Ruhe nach der Wahl angehen, hieß es aus der Opposition. Auch in Sachen häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt müsse man natürlich dringend handeln, aber bitte nicht so. Beide Vorhaben wurden in die Ausschüsse überwiesen. Sollten sie dort bis zum 23. Februar wieder raus- und im Bundestag zur Abstimmung kommen – es wäre ein Wunder. Mein Appell an alle, die Deutschland demnächst regieren werden: Zeigt uns, dass diese Verzögerungen – was schlimm genug wäre – reine Taktik waren und ihr es eigentlich ernst damit meint, das Leben von Frauen sicherer und selbstbestimmter machen zu wollen. Und zwar schnell! Denn das ist meine Sorge: Deutschland driftet nach rechts. Was ihr jetzt nicht schafft und auch entsprechend absichert (Vorbild Frankreich: Dort wurde das Recht auf einen Abbruch 2024 in der Verfassung verankert!), wird vielleicht bald nicht mehr möglich sein.Wie oft denn noch? Wie oft müssen Eltern noch die immer gleichen Forderungen stellen? Die erst mit viel Tamtam angekündigt und dann nicht umgesetzt werden. Also, nun zum tausendsten Mal: Wann kommt endlich die zweiwöchige Familienstartzeit? Die Anhebung des Elterngeldes, das seit 2007 nicht ein einziges Mal erhöht wurde? Warum liegt das Elterngeld immer noch bei 65 Prozent des Gehalts und nicht bei 80 oder sogar 100 Prozent, wie in Island, Norwegen, Schweden? Kein Wunder, dass dort viel mehr Väter in Elternzeit gehen. Wann kommt die lang diskutierte und noch länger blockierte Kindergrundsicherung? Wie gehen wir mit Beziehungskrisen um? Wann ist eine Trennung sinnvoll? Warum trennen sich Frauen anders als Männer? Diese und weitere Fragen beantworten wir in unserem PDF-Dossier zum Thema Beziehungen in der Krise. Warum werden 2,96 Millionen Alleinerziehende hierzulande fast so hoch besteuert wie ein Single ohne Kind und wieso wird bei mehr als einer Million Kinder jedes Kindergeld auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet? Und auch bei Hunderttausenden Halbwaisenfamilien wird gefühlt jeder zusätzlich verdiente Cent sofort von den sowieso schon mickrigen Witwen- und Waisenrenten abgezogen. Und sich dann gleichzeitig als Politiker hinstellen und behaupten, Alleinerziehende müssten einfach mehr arbeiten, wenn sie nicht arm sein wollen? Ich könnte ewig so weitermachen, aber die – unbezahlte – Care-Arbeit wartet. Fast hätte es eine EU-Richtlinie vor einem Jahr geschafft, Vergewaltigung zum europaweit gleich zu behandelnden Straftatbestand zu machen. Aber Marco Buschmann (FDP), damals Justizminister, hat das blockiert. Er war der Auffassung, das Vorhaben übersteige die EU-Kompetenzen. Eine 'Ja heißt Ja'-Regelung ist daher nun kein Teil der Richtlinie, und in Deutschland bleibt es dabei, dass es nicht als Vergewaltigung gilt, wenn ein Partner, eine Partnerin nicht explizit Nein gesagt hat. Das muss sich ändern! Besonders für junge Menschen, die gerade ihre Sexualität entdecken und dabei erleben, dass manchmal die Übergänge zwischen einvernehmlicher Lust und Grenzüberschreitung verschwimmen. Sie sind dann nicht sicher, ob ihr 'Nein' zählt, ob sie sich wirklich klar genug ausgedrückt haben. 'War es wirklich ein Übergriff oder habe ich mir das nur eingebildet?', 'Hätte ich mich anders verhalten können?', 'Warum fühle ich mich so, als hätte ich etwas falsch gemacht?' Das sind Fragen, die in einer Kultur entstehen, in der sexuelle Übergriffe an Frauen seit Jahrhunderten eher verharmlost werden. Der Mangel an klarer rechtlicher und auch sozialer Unterstützung verschärft die Situation. Das Prinzip 'Nein heißt Nein', das bei uns seit 2016 im Strafgesetzbuch steht, geht davon aus, dass eine Zurückweisung erkannt und respektiert wird. Und damit lässt es Raum für Grauzonen. Deshalb braucht es einen klaren gesetzlichen Rahmen. Liebe künftige Regierung, ihr braucht Geld? Kein Problem: Schafft einfach das Ehegattensplitting ab! Schon wären 20 Milliarden Euro mehr in der Kasse. Die Steuerbelastung für Ehepaare würde nur unerheblich steigen. Und treffen würde es eh nur jene, die überhaupt vom Splitting profitieren, also: Paare, bei denen eine:r – meist der Mann – deutlich mehr verdient. Und die dann, da beim Splitting das Einkommen durch zwei geteilt wird, mit einem geringeren Steuersatz rechnen dürfen. Dazu käme: Für weniger gut verdienende Ehepartner:innen würde es sich steuerlich nicht mehr lohnen, kaum oder gar nicht erwerbstätig zu sein





Frauenpolitik Abtreibung Gewalt Gegen Frauen Familienpolitik Steuern

