Die importance of the Bauabnahme: check for mistake, start warranty and after the last brick put in place.

The realization of hidden defects or late construction deviations can cause significant financial damages to property owners through legal proceedings and further construction. Therefore, it is essential to control and minimize such risks. Monitoring for discrepancies during the construction process is crucial.

Der Traum vom Eigenheim umfasst eine Reihe von Schritten, darunter die Baugenehmigung bis zum Gießen der Bodenplatte. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist die Abnahme.

Viele Bauherren vergessen jedoch, dass diese Abnahme nicht nur spät in der Projektleistung ist, sondern auch mit teuren Konsequenzen verbunden kann. Bevor man mit dem Innenausbau beginnt, erfolgt eine allgemeine Rohbauabnahme, um Mängel zu erkennen. Die technische Prüfung beinhaltet unter anderem die Überprüfung der Bewehrung, Statik und Beherrschung. Die Bauabnahme selbst, die die finale Vertragsprüfung darstellt, schließt die Überprüfung des Vertrages, Bau- und Leistungsbeschreibungen sowie Pläne ab.

Mit der Bauabnahme beginnt die Gewährleistungsfrist, bei der Bauherren nachweisen müssen, dass Mängel bereits vor der Abnahme vorhanden waren. Ein Independent Sachverständiger kann die Mängel dokumentieren und der Schlussrechnung für die Nachbesserungen entsprechen. Sollten Mängel vermutet werden, sollte die Abnahme verweigert und schriftlich festgehalten werden, der Bauträger sollte dann eine Frist zur Nachbesserung gewähren. Fehler sind keine Seltenheit: Über 25 Mängel pro Projekt fielen bei der Bauphase in etwa drei Viertel der Privatbauten auf.

Bei der Schlussabnahme dodać andere sechs Mängel hinzu, so dass insgesamt rund 31 Mängel aufgetreten sein können. Nach Fertigstellung des Baus ist es schwerer, nachzuweisen, woher ein Mangel kommt und wer ihn verursacht hat, für den Bauherren bedeuten teure Nachbesserungen. Daher ist es ratsam, vor der Vertragsunterzeichnung, die Baubeschreibungen und Leistungsbeschreibungen sorgfältig zu überprüfen, um teure Nachträge in der Bau- und Leistungsbeschreibung zu vermeiden





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