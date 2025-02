Die Innovationstragheit der deutschen Wirtschaft - Eine Gefahr für den Mittelstand

Eine neue Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und der Strategieberatung Advyce & Company zeichnet ein düsteres Bild der Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Fast alle der 100 größten börsennotierten Unternehmen werden als „viel zu wenig innovativ“ eingestuft. Die Studie identifiziert die mangelnde Innovationsbereitschaft als größte Gefahr für den deutschen Mittelstand.

Die großen börsennotierten Unternehmen in Deutschland reagieren zu schwach auf den anhaltenden Wettbewerb s- und Veränderungsdruck. Ein erschreckender Bericht der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zusammen mit der Strategieberatung Advyce & Company zeichnet ein düsteres Bild der Innovation stauglichkeit der deutschen Wirtschaft .

Fast alle der 100 größten börsennotierten Unternehmen werden als „viel zu wenig innovativ“ eingestuft, eine Einschätzung, die bereits seit zehn Jahren besteht. Der Bericht identifiziert die mangelnde Innovationsbereitschaft als größte Gefahr für den deutschen Mittelstand. Die Zahl der angemeldeten Patente ist in den letzten zehn Jahren um ein Fünftel zurückgegangen, und die durchschnittliche Forschungs- und Entwicklungsquote (F&E) liegt bei nur noch 4,6 Prozent, weit unter dem globalen Wettbewerb. Nur die Auto-, Pharma- und Softwarebranche investieren in einem ähnlichen Umfang wie ihre internationalen Konkurrenten. Besonders besorgniserregend ist die fehlende strategische Planung für die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI). Nur etwa 10 Prozent der Unternehmen haben konkrete Pläne für den Einsatz von KI, was in einem Land mit hohen Produktionskosten als alarmierend gilt. Weitere Herausforderungen sind die hohen Energiepreise, Steuern und Zölle, die Personalkosten, der Fachkräftemangel und die regulatorische Hürdenlandschaft. Trotz dieser Probleme sehen die Studienautoren noch Chancen für die deutsche Wirtschaft. Effiziente Prozesse können die Strukturkosten reduzieren, und die Digitalisierung bietet großes Potenzial für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Der Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch in einer höheren Bereitschaft zu Veränderung und Innovation. «Transform or die», lautet die eindringliche Botschaft des Advyce-Chefs Burkhard Wagner





