Jeder kennt die Inquisition aus Warhammer 40.000, aber wie wird man eigentlich Teil davon? Die Antwort ist: eigentlich gar nicht.

Obwohl sie als eine der mächtigsten Organisationen der Galaxie gilt, wissen die meisten Leute eher wenig über die Inquisition aus, schließlich hält sie das meiste geheim.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus sprach mit den Machern des neuen Rollenspiels Dark Heresy, um mehr über diesen Geheimbund zu erfahren. , vor dem sich so gut wie jeder Bürger fürchtet – und das aus gutem Grund. Die Inquisition kennt keine Regeln, sie steht über dem Gesetz.was genau die Inquisition eigentlich so gefährlich macht . Jetzt spricht er darüber, wie man eigentlich zum Inquisitor wird und wie es innerhalb dieser Organisation aussieht, die man eigentlich gar nicht „Organisation“ nennen sollte.

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MeinMMO: In Dark Heresy spielen wir also als Akolyth der Inquisition, aber wie wird man überhaupt erst Teil der Inquisition? Wird man ausgewählt oder bewirbt man sich? Es gibt keine Möglichkeit, der Inquisition beizutreten, außer dass irgendein Inquisitor dich für sein Gefolge rekrutiert. Selbst dann kommt fast niemand weiter, als ihm einfach nur zu dienen.

Seltene Individuen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten können zu Akolythen werden – und dienen einem Inquisitor normalerweise bis zum Tod. Ein kleiner Teil von ihnen wird zu Interrogatoren. Das ist wie ein Anwärter auf den Titel des Inquisitors in einer wirklich harten Probezeit, mit einem gewissen Maß an Autonomie und einer eigenen Agenda. Und für sie gibt es nur zwei Optionen – Tod oder Nachfolge.

Anatoly Shestov: So etwas wie „allgemeine Prüfungen“ oder ein „Spezialprogramm“ gibt es in der Inquisition nicht. Die meisten Inquisitoren operieren unabhängig, aber in einigen sehr seltenen Fällen bilden sie vielleicht eine Art Konklave, die sich auf eine bestimmte Bedrohung konzentriert. Und selbst innerhalb der Konklave agieren Inquisitoren die meiste Zeit als unabhängige Agenten, ohne klare Unterordnung oder Befehlskette, und dienen dem Imperator so, wie sie es für richtig halten.

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Wenn die anderen aus Furcht oder Respekt entscheiden, dass sie besser auf deine Art hören sollten, dem Goldenen Thron zu dienen – dann wirst du vielleicht von deinesgleichen zum Großinquisitor ernannt. Jeder beliebige Ordo kann in jeder anderen Konklave in unterschiedlichen Formen auftreten. Inquisitoren des Malleus, Xenos und Hereticus arbeiten eher mit denen aus ihrem eigenen Ordo zusammen, einfach weil sie oft einen gemeinsamen Fokus teilen. Es sind eher Ideologien als Organisationen.

Wie Freimaurer. In Wien und Barcelona gäbe es ziemlich unterschiedliche Logen, Bräuche, Regeln und Aktivitäten, aber beide würden sich als Freimaurer bezeichnen und Symbolik sowie Attribute teilen. Wie kommt es dazu, dass man zum Beispiel als Hereticus abgestempelt wird? Du suchst nach Häresie, du denkst über Häresie nach, du kämpfst immer gegen Häresie.

Selbst wenn du gegen Orks kämpfst, einen Space Hulk durchsuchst oder einen verdächtigen Rückgang des Zehnts untersuchst – du würdest das tun, weil du auf der Jagd nach Häresie bist. Wie ein verrückter Verschwörungstheoretiker gehst du in dieser Denkweise weit über alles hinaus. Andere Inquisitoren mit demselben Ansatz erkennen das, kooperieren mit dir und – schwupps!

– bist du Teil einer geheimen Gruppe, die eine gewisse lokale Symbolik teilt, die sich miteinander koordiniert und ihre rivalisierenden Gruppen hat, die sich normalerweise auf andere Arten von Bedrohungen konzentrieren und deine Aktivitäten behindern. Hereticus-Inquisitoren verdächtigen sich oft sogar gegenseitig der Häresie …„Jeder Inquisitor tut, was er für nötig hält, um dem Goldenen Thron zu dienen“Wie ich schon sagte, gibt es keine „Standardprotokolle“ für die Inquisition, keine Baupläne, keine Ausrüstung nach „Inquisitions-Schema“.

Jeder Inquisitor tut auf seine Weise, was immer er für nötig hält, um dem Goldenen Thron zu dienen. Manche bauen vielleicht befestigte Basen. Manche rekrutieren vielleicht Freihändler. Manche sind vielleicht Teil des Regierungsapparats eines Sektors.

Und manche operieren vielleicht verdeckt aus den Schatten heraus. Im Grunde gibt es so etwas wie eine Inquisitions-Infrastruktur nicht. Es gibt eine ziemlich verrückte und talentierte Person, die tatsächlich glaubt, dass es für das Imperium am besten ist, genau diese bestimmte Sache auf genau diese bestimmte Weise zu tun, und die andere durch Gewalt oder Verstand dazu bringt, sich daran zu halten.

Einige Überbleibsel, Nachwirkungen solcher Aktivitäten können in Form von Besitztümern, Gesetzen oder Traditionen bestehen bleiben, und genau das wird in einem bestimmten Sektor, einer Konklave oder auf einem Planeten als inquisitorische Infrastruktur wahrgenommen. MeinMMO: Alle Inquisitoren, die ich kenne, sind Menschen und nur wenige sind Psioniker, aber abgesehen vom Gefolge sehe ich keine Abhumanen – keine Halblinge, keine Navigatoren oder Feliniden. Könnte ein Abhumaner ein Inquisitor werden? Das ist keine korrekte Annahme.

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Bei der Inquisition geht es darum, dem Goldenen Thron zu dienen. Jeder Inquisitor ist ein ziemlich eigensinniges und mächtiges Individuum, das denkt, seine Art, die Dinge zu tun, sei die richtige. Bei der Verfolgung ihres gewählten Weges, dem Imperium zu dienen und es vor seinen Feinden zu schützen, wählen sie Optionen und Möglichkeiten, die andere vielleicht für ketzerisch halten.

Kein Inquisitor wird zugeben, dass er ein Radikaler ist – sie sind sich sicher, dass ihre Art, die Dinge zu tun, gerecht und notwendig ist, dass es der einzige Weg ist, auf die Anforderungen und den Widerstand des Universums zu reagieren. Außerdem gibt es keine klar abgegrenzten radikalen und puritanischen Seiten – Inquisitoren sind Individuen, sie können Bündnisse auf der Grundlage ihrer Intrigen und Ideologien schließen, aber es gibt keine klar definierten und beständigen „Seiten“.

Die Entourage eines Inquisitors kann auch Abhumane und sogar Xenos enthalten, aber zum Inquisitor werden diese niemals. Keine Grenzen, abgesehen von deiner tatsächlichen Fähigkeit, die Menschen um dich herum so zu beeinflussen, dass sie das tun, was du ihnen sagst. Wenn du die mächtigste, intelligenteste und furchteinflößendste Person im gesamten Sektor bist – nur zu, tu, was immer du willst. Aber darin steckt keine Magie.

Es gibt keine höhere Macht, die diese Leute dazu bringt, auf dich zu hören und zu tun, was du gesagt hast, außer Berüchtigtsein und der Angst vor Vergeltung. Du selbst besitzt diese Macht. MeinMMO: Welches Detail der Inquisition, vielleicht ein weniger bekanntes oder einfach etwas, das du interessant findest, ist deine Lieblingsinformation über die Organisation? Dass es im galaxisweiten Maßstab keine Organisation namens Inquisition gibt.

Es gibt Inquisitoren. hat einen furchteinflößenden Ruf. Aber es sind in vielerlei Hinsicht größtenteils unabhängige Agenten. Agenten des Goldenen Throns, ja, aber in der gesamten Galaxis sind sie nicht organisiert, nicht vereint, nicht kodifiziert. Obwohl sie das an manchen Orten natürlich sein können.

Chaos-Anhänger will wissen, warum man in Warhammer 40.000 den fanatischen Frauenorden spielen sollte, Fans erklären: Die fühlen sich am meisten nach 40k anAls jemand, der sich intensiv und tiefgreifend mit Warhammer beschäftigt, kam vor allem die letztere Information überraschend. Schließlich ist „die Inquisition“ so etwas wie das Schauermärchen, das jedem Kind des Imperiums Gottesfurcht lehren soll. Was hat euch am meisten überrascht? Glaubt ihr, ihr hättet das Zeug zum Inquisitor, oder würde euch die Inquisition keinen Moment Aufmerksamkeit schenken?

Schreibt einen Kommentar! Die Inquisition zeigt sehr deutlich, dass dem Imperator zu dienen nicht bedeutet, sich für das Gute in der Galaxie einzusetzen. Einzig das Wohl der Menschheit als Ganzes zählt, oder genauer: die des Imperiums. Ein vielleicht noch besseres Beispiel sind die Carcharodons, die es etwas übertrieben haben: Ein Orden der Space Marines in Warhammer 40.000 wurde vom Imperium verstoßen, weil er zu fies ist, dient dem Imperator trotzdem