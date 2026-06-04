Die internationale Promi-Kloppe: 18 Kämpfer, 9 Fights, 1 Sieger

Am 6. Juni steigt die internationale Promi-Kloppe in der Ostermann-Arena in Leverkusen. 18 Kämpfer treffen in neun spektakulären Fights aufeinander. Wer hat das Zeug zum Sieger?

Der Countdown läuft: Am 6. Juni steigt die internationale Promi-Kloppe ! Insgesamt 18 Kämpfer treffen in neun spektakulären Fight s aufeinander. Für die Teilnehmer endet damit eine monatelange und harte Vorbereitung - und für einige auch eine Zeit voller hitziger Social-Media-Duelle.

Jetzt muss im Ring geliefert werden. Bevor die Fäuste fliegen, sind jedoch noch Sie gefragt: Wer hat das Zeug zum Sieger? Stimmen Sie jetzt für Ihren Favoriten ab! Ob Ihr Tipp am Ende aufgeht, zeigt sich am Samstag beim großen Kampftag.

Sie haben noch keinen Fight Pass, um das Spektakel live zu verfolgen? Dann sichern Sie sich jetzt Ihren Zugang und seien Sie hautnah dabei. Schon bevor am Samstag um 18 Uhr in der Ostermann-Arena in Leverkusen der erste Gong ertönt, wird es glamourös: Zahlreiche Promis und Reality-Stars geben sich bereits im Vorfeld die Ehre. Ab 16 Uhr überträgt BILD.de den Roten Teppich live.

Dort flanieren Stars, Sternchen und natürlich auch die Kämpfer über den Teppich, posieren für die Kameras und beantworten ein letztes Mal die wichtigsten Fragen vor ihren großen Auftritten. Die BILD-Moderatorinnen Celine Behringer und Nele Klappstein nehmen die prominenten Gäste dabei ganz genau unter die Lupe und fühlen ihnen vor dem Event noch einmal ordentlich auf den Zahn. Durch den Abend ab 18 Uhr führen dann Moderatorin Valentina Maceri, Carsten Spengemann und Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez.

Aro Schwartz vs. Ty Mitchell, Ediz Tasci vs. Nathan Barnatt (Dad) sind nur zwei der spannenden Kämpfe, die an diesem Tag stattfinden werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Promi-Kloppe Fight Kämpfer Ostermann-Arena Leverkusen Sieger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Promi-News: König Charles stört sich an einem alten Foto von Prinz William data-manual=titleDarauf putzt William mit 18 Jahren eine Toilette in Chile. Und Taylor Swift erfüllt sich einen „Toy Story“-Kindheitstraum. data-manual=googleTeaserText

Read more »

Fame Fighting International 2026: Deutschlands größtes Promi-Box-EventAm 6. Juni 2026 findet mit Fame Fighting International das größte Promi-Box-Event Deutschlands statt. Bekannte Gesichter aus Reality-TV, Streaming und Trash-TV kämpfen in verschiedenen Gewichtsklassen. Unter anderem treten der selbsternannte maskuline Mann Aleks, US-Netflix-Star Chase DeMoor, Reality-Star Josh Brueckner, Influencer Luis Pineda, Streamer MckyTV, Ediz Tasci und Profiboxer Aro Schwartz an. Eine kurzfristige Änderung: Tommy Pedroni springt für Kevin Njie ein. Zudem sind mehrere Deutsche Meister und erfahrene Kämpfer dabei.

Read more »

Ukraine: Kolumbianische Kämpfer an der FrontSchätzungen zufolge kämpfen etwa 7.000 Latinos für die ukrainische Armee - unter ihnen sind besonders viele Kolumbianer.

Read more »

Dieser Promi holt sich KDRS-Allstars-Sieg und teilt Gewinn'Kampf der RealityAllstars' hat ein Ende gefunden. Der Sieger der Staffel verabschiedet sich mit einer großzügigen Geste.

Read more »