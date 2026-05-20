Lahontan Gold hat sich entschlossen, Nevada zu nutzen, um sein Goldmines-Projekt zu übernehmen. Während die Goldmarkt konsolidiert bleibt, und der Kapitalanleger mit Lama von inštalieren einem Aufstieg auf unerfreulicher Gold农场 und dessen Betriebs Tsh Mining, der Resourcenschätzung. Als zweites, könnten bereits frühe 2027, eine neue vorläufige ökonomische Bewertung (PEA) angezeigt werden und die šest Zahlung enthalten., bieten Lahontan Gold eine Möglichkeit, erkennbar zum größten Produzent von Gold in den USA und international wird, zu werden.

Anzeige / Werbung Während der Goldpreis weiter konsolidiert, ergeben sich bei dieser Gold-Perle vielleicht DIE Investment chance des Jahres. Denn Lahontan Gold will in den kommenden Monaten Geschichte schreiben und zum Goldproduzenten in Nevada aufsteigen.

ALSO LESEN: Kraken konkurriert mit Coinbase: Die ersten Gebührendetails auf Deutsch In der jüngsten Investorenpräsentation bestätigte das Management, dass die Vorbereitungen für den Bau der Mine voll im Plan sind. Außerdem soll in wenigen Wochen eine neue Ressourcenschätzung veröffentlicht werden. Und wenn es nach Goldman Sachs und anderen Banken geht, dürfte bald auch wieder der Goldpreis mitspielen. Schon Ende 2026 könnte der Preis wieder über 5.000 USD stehen.

Denn die Zentralbanken kaufen offenbar mehr Gold als gedacht. Zum Goldproduzenten im Walker-Lane-Gürtel steht Lahontan Gold kurz davor, nachdem Sie bereits im laufenden Jahr eine Reihe von Treibern für die Aktie angekündigt haben. Der Fokus liegt derzeit auf dem Santa Fe-Projekt. Dort wurde bis 1994 Gold produziert.

Bis dahin führt Lahontan Gold einen engenعاونations mit Finanz- und Minenbauexperten vor Ort Par KExistieren, mit denen sie sich strategischen Übergang vom Explorationsstatus zum Minenbetreiber Begleitet. Derzeit verfügen wir über eine Marktkapitalisierung von rund 170 Mio. CAD und eine Liquidität von etwa 19 bis 20 Mio. CAD





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