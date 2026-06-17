Die jahrtausendealten Ivenacker Eichen - Deutschlands größtes Naturwunder

Der Ivenacker Tiergarten in Mecklenburg‑Vorpommern beheimatet fünf monumentale Eichen, davon die etwa tausend Jahre alte Methusalem‑Eiche, die als größte Stieleiche der Welt gilt. Besucher können über einen Baumkronenpfad, einen Aussichtsturm und weitere Einrichtungen die einzigartige Waldlandschaft erleben.

Im Herzen von Mecklenburg‑Vorpommern ragt ein Waldgebiet empor, das nicht nur durch seine landschaftliche Schönheit besticht, sondern auch durch das beeindruckende Alter seiner Bäume. Die fünf Ivenacker Eichen bei Stavenhagen gehören zu den ältesten bekannten Eichen Deutschlands und gelten als ein nationales Naturmonument.

Der sogenannte Hutewald, in dem sich die Eichen befinden, war über viele Jahrhunderte hinweg Weidefläche für verschiedenste Wildtiere. Durch das konsequente Abfressen junger Triebe durch das heimische Wild entwickelte sich ein besonders widerstandsfähiges Baumvolk, das heute sowohl dicht gewachsen als auch erstaunlich lichtdurchflutet ist. Die älteste der Bäume, die Methusalem‑Eiche, misst an ihrem Stamm einen Umfang von über elf Metern und wird auf etwa tausend Jahre Lebenszeit geschätzt.

Als Christoph Kolumbus 1492 die Neue Welt entdeckte, war die Methusalem‑Eiche bereits etwa fünfhundert Jahre alt - ein Zeugnis für die Beständigkeit und das langsame, aber beständige Wachstum dieses Giganten. Heute gilt sie als die größte Stieleiche der Welt und zieht Besucher aus ganz Europa an. Im Jahr 2016 wurde der Ivenacker Wald zum ersten Nationalen Naturdenkmal Deutschlands erklärt. Der gesamte Tiergarten erstreckt sich über rund 160 Hektar und beheimatet etwa einhundert verschiedene Wildtierarten.

Auf einem abgegrenzten Teil von etwa 75 Hektar leben Damwild, Wildschweine und sogar einige heimische Wildpferde, die das Bild des traditionellen deutschen Waldes prägen. Der Besucherzugang ist dabei besonders nutzerfreundlich gestaltet: Ein 620 Meter langer Baumkronenpfad führt die Gäste hoch in die Baumkrone, sodass sie die majestätischen Eichen aus einer ungewöhnlichen Perspektive erleben können.

Ergänzt wird das Angebot durch einen 40 Meter hohen Aussichtsturm mit Aufzug, einen interaktiven Erlebnispfad, einen Spielplatz für Familien und ein gemütliches Café, das regionale Wildspezialitäten anbietet. Der gesamte Komplex ist barrierefrei zugänglich, sodass Menschen mit unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen die Natur ungehindert genießen können. Der Ivenacker Tiergarten ist von April bis Oktober täglich zwischen zehn und siebzehn Uhr geöffnet.

In der geschlossenen Jahreszeit von November bis März bleibt das Gebiet für Besucher gesperrt, um den Bäumen und den Tieren die notwendige Ruhe zu gönnen. Die Eintrittspreise liegen für Erwachsene bei sieben Euro, während ein kombiniertem Angebot inklusive Baumkronenpfad zwölf Euro kostet. Kinder und Jugendliche bis zum Alter von siebzehn Jahren zahlen zwischen drei und fünf Euro, abhängig von der gewählten Leistung.

Diese preiswerte Gestaltung soll insbesondere Familien ermutigen, die Natur zu entdecken und gleichzeitig ein Bewusstsein für den Schutz dieser außergewöhnlichen Eichen zu schaffen





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