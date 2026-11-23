'Das perfekte Dinner' gehört zu den beliebtesten Kochsendungen im TV. Das sind die Kandidaten und Menüs der Woche vom 23. bis 27. November.

Hauptspeise: Filet de bœuf à la sauce béarnaise - Rind / Kartoffel und Käse / wilder BrokkoliAnzeigeVorspeise: Kompositionen vom Lachs an SalatbouquetNachspeise: Yin & Yang - Schwarze und weiße Mousse au Chocolat, dazu Himbeersoße, Passionsfruchtspiegel, Kakaocrumble und KaramellsplitterDas Menü von Dirk, 52, mit dem Motto: "Drei Gänge.

Drei kleine Geheimnisse. Ein Abend für die Sinne"Hauptspeise: Unter einer schützenden Kruste verborgen, ruht zartes Rot auf duftendem Heu und Kräutern. Rind / Salz / Sellerie / SchalottenTag 5 Das Menü von Petra, 59, mit dem Motto: "Der Frühling küsst den Sommer - leichte Kulinarik zum Jahreszeitenwechsel"Hauptspeise: Kalb in drei Begegnungen mit dem Radieschen - Kalb / Radieschen³ / Risotto Nachspeise: Gefrorene Erinnerung an einen italienischen Sommer - Beeren / Mascarpone / Biskuit / Basilikum"Das perfekte Dinner" ging in seiner jetzigen Form erstmals am 6. März 2006 bei VOX an den Start.

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In anderen Ländern gibt es die Sendung ebenfalls, etwa in Großbritannien unter dem Titel "Come Dine With Me" und in Frankreich als "Un Dîner Presque Parfait". Fünf Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region stellen sich der Koch-Challenge und wollen mit ihrem Menü bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten punkten. In jeder Episode wird einer von ihnen zum Gastgeber, am Ende bewerten die Gäste den Abend und geben Punkte von 0 bis 10.

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Wer am Ende der Woche die höchste Punktzahl auf dem Konto hat, nimmt die Siegerprämie mit nach Hause.