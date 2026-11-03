Die Kanzlei: Fehlschuss am Set als Anspielung auf den Rust-Fall

Die ARD-Serie Die Kanzlei thematisiert in der neuen Episode einen tödlichen Filmunfall. Der Fall Rust mit Alec Baldwin dient als Vorlage für die Handlung um Schauspieler Bodo Rickert.

Die aktuelle Folge der ARD -Krimiserie " Die Kanzlei" greift ein reales Drama aus der Filmindustrie auf und adaptiert es für das deutsche Fernsehen. Die Episode trägt den Titel "Fehlschuss" und orientiert sich deutlich an dem tragischen Unfallgeschehen, das sich im Jahr 2021 am Set des Westernfilms "Rust" ereignete. Dabei diente die Waffe des Schauspielers Alec Baldwin als Auslöser einer Kettenreaktion von Todesfällen und rechtlichen Auseinandersetzungen, die die gesamte Branche erschütterte.

Reale Tragödie wird zur fiktiven Handlung

In der aktuellen Storyline steht der Schauspieler Bodo Rickert, verkörpert von Sven Martinek, im Mittelpunkt eines dramatischen Drehbuches. Während der Produktion einer fiktiven Anwaltsserie feuert seine Requisitenwaffe plötzlich scharfe Munition ab. Das Ergebnis ist eine schwere Verletzung seines Kollegen Sigbert Lüders, der an der Schulter getroffen wird. Obwohl der Vorfall nicht tödlich endet, wie beim Originalereignis, bleibt die Spannung hoch und die emotionalen Folgen sind gravierend für alle Beteiligten.

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Dieser spezifische Vorfall erinnert stark an die Ereignisse rund um den Film "Rust", bei denen Kamerafrau Halyna Hutchins den Tod fand und Regisseur Joel Souza verletzt wurde. Die Parallelen zur Realität sind offensichtlich, da Drehbuchautor Thorsten Näter gesellschaftliche und juristische Themen stets kritisch hinterfragt. Durch die Anpassung der Handlung entsteht eine narrative Struktur, die Zuschauer direkt mit den ethischen Dilemmata konfrontiert, die bei solchen Unfällen auftreten.

Mordverdacht und rechtliche Verteidigung

Da zwischen den beiden Schauspielern persönliche Konflikte bekannt waren, gerät Bodo Rickert schnell unter Mordverdacht. Die Polizei sieht zunächst wenig Hoffnung für eine erfolgreiche Verteidigung, was den Druck auf den Angeklagten massiv erhöht. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen fürchtet Rickert vor allem den Verlust seiner großen Rolle im Fernsehen, was die Komplexität der Situation weiter steigert.

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In dieser Notlage wendet sich Rickert an den erfahrenen Anwalt Markus Gellert, gespielt von Herbert Knaup. Gellert übernimmt die Verteidigung und beginnt parallel zu den polizeilichen Ermittlungen selbst nachzuforschen. Seine Aufgabe besteht darin, Beweise zu sichern und die Umstände des Schusses so zu deuten, dass sie die Absicht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts widerlegen können. Die Dynamik zwischen dem verzweifelten Schauspieler und seinem strategisch denkenden Juristen bildet das Herzstück dieser Episode.

Sicherheitsstandards und Branchendebatten

Der reale "Rust"-Fall löste 2021 intensive Diskussionen über die Sicherheitsstandards an Filmsets aus. Mehrere Gerichtsverfahren folgten, in denen die Verantwortung der Produktionsfirmen und der Waffenverantwortlichen intensiv geprüft wurde. Diese Debatten fließen nun indirekt in die Serie ein, indem gezeigt wird, wie schwierig es ist, Schuldfragen in chaotischen Arbeitsumgebungen klar zuzuordnen. Die Serie nutzt diesen Stoff, um über Haftungsfragen und menschliches Versagen nachzudenken.

Die Besetzung der ARD-Serie umfasst neben Herbert Knaup und Sven Martinek auch Sabine Postel und Stephan Luca. Mit der Episode "Fehlschuss" setzt "Die Kanzlei" auf einen kontrovers diskutierten und aktuell bleibenden Stoff. Die Serie startete Ende September im Ersten und bietet mit ihrer Mischung aus juristischer Expertise und psychologischer Tiefe weiterhin hohe Unterhaltungswerte für das Publikum.