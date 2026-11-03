Die Kanzlei Folge Fehlschuss: Realer Todesschuss von Rust Vorlage

Die ARD-Serie Die Kanzlei verarbeitet in der neuen Folge den tödlichen Schuss auf dem Set von Rust. Der Fall um Bodo Rickert wirft Fragen zur Sicherheit in Hollywood auf.

Die aktuelle Folge der ARD -Krimiserie " Die Kanzlei" trägt den Titel "Fehlschuss" und basiert deutlich auf den Ereignissen, die 2021 auf dem Filmset des Westerns " Rust" stattfanden. In der Geschichte schießt der Schauspieler Bodo Rickert, verkörpert von Sven Martinek, versehentlich seinen Kollegen Sigbert Lüders schwer an der Schulter. Dieser Vorfall erinnert unübersehbar an das tragische Unglück, bei dem Kamerafrau Halyna Hutchins den Tod fand und Regisseur Joel Souza verletzt wurde.

Der tödliche Vorfall am Set von Rust 2021

Die Realität, auf die das Drehbuch zurückgreift, ereignete sich im Jahr 2021 während einer Probe am Set des Westernfilms "Rust". Eine Requisitenwaffe löste einen Schuss aus, der zum Todesfall der Kamerafrau Halyna Hutchins führte. Zusätzlich erlitt der Regisseur Joel Souza Verletzungen, die zwar nicht lebensbedrohlich waren, aber die Tragödie weiter verschärften. Dieser Vorfall führte zu mehreren Gerichtsverfahren und einer intensiven öffentlichen Debatte über Sicherheitsstandards in der Filmindustrie. Die Produzenten und Schauspieler sahen sich mit schwerwiegenden rechtlichen und ethischen Fragen konfrontiert, die bis heute nachwirken.

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Fiktiver Mordverdacht gegen Bodo Rickert

Im Gegensatz zu den realen Ereignissen endet der Vorfall in der Serie nicht tödlich, dennoch gerät der Darsteller Bodo Rickert in massive Schwierigkeiten. Da zwischen Rickert und dem verwundeten Sigbert Lüders persönliche Konflikte bekannt waren, gerät er schnell unter Mordverdacht. Die Polizei hat wenig Hoffnung auf eine glimpfliche Lösung, da die Beweislage gegen den Schauspieler spricht. Rickert fürchtet nicht nur strafrechtliche Konsequenzen, sondern auch den Verlust seiner großen Rolle im Fernsehen. Diese existenzielle Angst treibt die Handlung voran und sorgt für emotionale Spannung.

Rechtsanwalt Markus Gellert tritt in die Pflicht

Als Bodo Rickert um Hilfe bittet, springt der Anwalt Markus Gellert, gespielt von Herbert Knaup, in die Bresche. Gellert übernimmt die Verteidigung, obwohl die Ausgangslage als schwierig eingeschätzt wird. Statt sich nur auf juristische Formalia zu stützen, beginnt der Anwalt selbstständig zu recherchieren. Er versucht, die Zusammenhänge des Unfalls aufzudecken und mögliche Unstimmigkeiten in der offiziellen Darstellung der Polizei zu finden. Diese investigative Arbeitsweise ist typisch für die Serie und stellt Gellert als kompromisslosen Kämpfer für seinen Mandanten dar.

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Drehbuchautor Thorsten Näter adaptiert Realität

Drehbuchautor Thorsten Näter hat in der Vergangenheit bereits aktuelle gesellschaftliche und juristische Themen in seine Geschichten integriert. Für die Episode "Fehlschuss" dient der Fall "Rust" als offensichtliche Vorlage, wird jedoch fiktional verändert, um dramaturgische Effekte zu erzielen. Näter nutzt die bekannten Fakten, um eine Spannung aufzubauen, die sich von der realen Spur löst. Die Serie orientiert sich also an einem der bekanntesten Unglücksfälle der jüngeren Filmgeschichte, ohne direkt die Vorgänge zu wiederholen.

Besetzung und Start der neuen Staffel

Die ARD-Serie "Die Kanzlei" startete Ende September im Ersten und hat sich bereits als fester Bestandteil desabendlichen Programms etabliert. Neben den genannten Hauptdarstellern Sven Martinek und Herbert Knaup gehören weiterhin Sabine Postel und Stephan Luca zur festen Besetzung. Mit "Fehlschuss" setzt die Produktion auf einen besonders aktuellen und kontrovers diskutierten Stoff, der bei den Zuschauern auf großes Interesse stößt. Die Verbindung zur realen Tragödie rund um Alec Baldwin und Halyna Hutchins verleiht der Episode eine zusätzliche Dimension der Relevanz.