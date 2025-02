Die Kanzlerkandidaten im Quadrell: Wer hat die beste Figur abgegeben?

Die deutsche Presse reagiert auf das Quadrell der Kanzlerkandidaten. Während manche Medien Olaf Scholz als blass und wenig angriffslustig wahrnehmen, loben sie Friedrich Merz für seine kanzlerfähige Rhetorik. Einig sind sich die Medien jedoch darin, dass die gemeinsame Ablehnung der AfD von Union, SPD und Grünen ein zentrales Thema des Abends war.

Im Quadrell trafen sich die Kanzlerkandidaten zu einem erwartungsvollen Diskurs. Doch wer präsentierte sich dabei im besten Licht? Nicht alle deutschen Medien sind sich einig – und AfD-Gegner werden sie möglicherweise weiterhin für unwählbar halten. Der Rededuell enthielt keinen ausschlaggebenden Moment, der den Wahlausgang entscheidend beeinflussen könnte, positiv oder negativ.

Marlene Grunert, Korrespondentin der FAZ, bemerkt: „Von der Energie, die Olaf Scholz am Dienstag in seiner letzten Bundestagsrede ausstrahlte, war heute Abend kaum etwas zu spüren.“ Sie beschreibt ihn als „blass und wenig angriffslustig“. Im Gegensatz dazu lobt sie Friedrich Merz für seine „angemessene Wachheit und hin und wieder angriffslustigen Stellungnahmen“. Sie würdigt auch Scholz als „faktensicher Politiker, der für sich in Anspruch nimmt, den Bürgern die Wahrheit zu sagen, vor allem bei Finanzierungsfragen“. Allerdings stellt sie fest: „Ein Signal des Aufbruchs, das sich offenbar viele Bürger wünschen, fällt ihm als Amtsinhaber schwer.“ Grunert betont, dass Scholz in den vergangenen Wochen schon angriffslustiger aufgetreten sei – seinen Umfragewerten habe das allerdings nichts genützt. Friedrich Merz wurde als der unauffälligste Kandidat in der Viererrunde wahrgenommen: „Er muss einfach aufpassen, keine großen Fehler mehr zu machen.“ Die FAZ-Korrespondentin merkt an, dass Merz weder gestrahlt noch „gewonnen“ habe. Immerhin habe er sich keine Blöße gegeben und wirkte rhetorisch kanzlerfähig. Besonders deutlich wurde laut einer Kollegin von Merz: Union, SPD und Grüne könnten nach der Wahl friedlich am Koalitionstisch sitzen – sie waren sich sehr einig in ihrer gemeinsamen Ablehnung der AfD. In einem anderen Artikel wird Olaf Scholz als „wach und angriffslustig, mitunter sogar witzig“ beschrieben, wie man ihn im Fernsehen zumindest selten gesehen habe. Allerdings räumt Bethke ein: „Die Strategie von Scholz, Merz in die Nähe zur AfD zu rücken, brach im Laufe der Sendung dagegen in sich zusammen.“ Die Redakteurin stellt fest, dass Scholz die AfD mit seiner Rhetorik nicht zu den „eigenen“ Parteien bringen konnte.





