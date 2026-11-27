Die Kapitalrente soll kommen und dazu beitragen, dass künftige Generationen von Beitragszahlern weniger stark belastet sind. Für die Umsetzung sind allerdings erst einmal höhere Beiträge nötig.

Die Kapitalrente soll kommen und dazu beitragen, dass künftige Generationen von Beitragszahlern weniger stark belastet sind. Für die Umsetzung sind allerdings erst einmal höhere Beiträge nötig.

Im Streit um die Rentenreform hat Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der auch die Einführung einer gesetzlichen Kapitalrente vorsieht. Damit soll das Rentenniveau stabil gehalten werden beziehungsweise die Möglichkeit bekommen, langfristig wieder zu steigen. So steht es im Referentenentwurf, der ntv vorliegt. Was die Kapitalrente genau ist und was sie für Beitragszahler bedeutet:Die Kapitalrente soll die bisherige umlagefinanzierte Rente ab dem Jahr 2028 als Teil der gesetzlichen Rentenversicherung ergänzen.

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Dabei werden extra erhobene Beiträge durch eine öffentlich-rechtliche Stelle am Kapitalmarkt "ausschließlich im Interesse der Versicherten langfristig und renditeorientiert angelegt". Vorbild ist die schwedische Prämienrente - ebenfalls ein verpflichtender, kapitalgedeckter Teil der staatlichen Rente. Dem Rentenentwurf zufolge soll der Beitragssatz für die Kapitalrente im Jahr 2028 0,5 Prozent der Beitragsbemessungsgrundlage betragen. 2029 sollen es dann ein Prozent sein, für das Jahr 2030 sind 1,5 Prozent vorgesehen und für das Jahr 2031 zwei Prozent.