Die Karriere des Amadou Onana: Von Hamburg nach der Weltmeisterschaft

Die Geschichte des Amadou Onana, der von Hamburg aus in die Weltmeisterschaft fährt

Beim Hamburger SV begann Amadou Onana s Profikarriere, die ihn mittlerweile zu einem Spitzenspieler in der englischen Premier League gemacht hat. Amadou Onana war für den HSV eigentlich nur ein Talent, das der Verein entwickeln wollte.

Mittlerweile ist der WM-Star zu einer Millionen-Versicherung für den HSV geworden. Als Amadou Onana im Januar 2020 mit gerade mal 18 Jahren seinen ersten Profivertrag beim HSV unterschrieb, hätte wohl kaum einer ahnen können, wie steil sich seine Karriere einmal entwickeln würde. Das belgische Talent, das von der TSG Hoffenheim nach Hamburg wechselte, nutzte den HSV als Sprungbrett in den internationalen Spitzenfußball. Plötzlich spielte Onana auf Weltklasse-Niveau in der Champions League und in der Premier League.

Und dass auch sein Marktwert immer weiter in die Höhe schießt, sorgt für große Freude im Volkspark - denn bis heute verdient der HSV kräftig mit an Onana, der mit Belgien bei der WM 2026 spielt. Die MOPO erzählt im Rahmen einer Porträt-Reihe über Hamburger Fußball-Profis seine Geschichte. Allein der Name ist schon etwas Besonderes. Amadou Zeund Georges Ba Mvom Onana, meist nur mit seinem ersten Vornamen Amadou gerufen, muss als Kind zwischen zwei Welten pendeln.

Abwechselnd lebt er bei seiner Mutter in Dakar (Senegal) und bei seinem Vater in Brüssel (Belgien). In beiden Ländern spielt er gerne und viel Fußball, in Europa anfangs sogar beim RSC Anderlecht, so richtig konsequent bleibt der kleine Onana aber nicht dabei. Vielleicht auch, weil der 1,94 Meter große Junge parallel noch Basketball spielt. Beim Fußball ist Onana anfangs kein Angreifer, sondern Torhüter.

Umgeschult wird er erst, als er seine beiden Heimatstädte verlässt und 2017 - im Alter von nur 16 Jahren - alleine nach Deutschland zieht. Die TSG Hoffenheim bietet dem talentierten Nachwuchsspieler die Möglichkeit für einen Platz im Internat, die er dankend annimmt. Drei Jahre lang kickt Onana in Sinsheim in der U17 und U19 in der Junioren-Bundesliga. In der U14 beim RSC Anderlecht hatten sich unsere beiden Keeper verletzt, sodass ich ins Tor gegangen bin.

Dort habe ich sechs Spiele gemacht und war richtig gut. Doch dann habe ich kurz überlegt und mich gefragt: Hey, willst du wirklich Torwart werden? Und die Antwort war: Nein! Denn das war mir irgendwie zu langweilig, ich musste zurück an den Ball.

Dennoch wäre ich fast Torwart geworden - es hat nicht viel gefehlt. Das Talent bleibt auch dem HSV nicht verborgen. Bereits in der Winterpause 2019/20 unterschreibt Onana seinen ersten Profivertrag in Hamburg, der ab der kommenden Saison gültig sein würde. Die Sprache hat er in den vergangenen Jahren in Hoffenheim gelernt.

Schließlich ist der Youngster nicht nur auf dem Platz begabt - er spricht neben Deutsch auch Englisch, Französisch, Flämisch und Wolof (Muttersprache aus dem Senegal). Auch fußballerisch begeistert Onana in Hamburg. Im August erzielt er direkt in seinem ersten Spiel - im DFB-Pokal in Dresden (1:4) - sein erstes Profi-Tor. Kurz nach seinem 19.

Geburtstag etabliert sich der variabel einsetzbare Spieler dann im defensiven Mittelfeld des HSV. Er wird Stammspieler in der 2. Liga und absolviert insgesamt 26 Pflichtspiele für die Rothosen. Den Aufstieg in die Bundesliga verpasst der HSV allerdings auch mit Onana.

Onana zieht es nach Frankreich, zum Meister OSC Lille, in die Nähe der Heimat seiner Mutter. Obwohl der HSV ihn gerne gehalten hätte, einigt er sich mit den Franzosen auf einen Wechsel im Sommer - und erreicht damit sein Ziel mit Onana.

Schließlich ist der Mittelfeldspieler ein Jahr zuvor ablösefrei nach Hamburg gekommen, wo er sich weiterentwickeln und dann möglicherweise teuer weiterverkauft werden sollte. Und genau so passiert es. Dass er nun die Chance bekommen hat, zu einem Champions-League-Teilnehmer zu wechseln, zeigt, dass sich junge Spieler hier in Hamburg entwickeln können. Selbstverständlich hätten wir ihn gerne weiter beim HSV behalten, aber in Anbetracht der aktuellen Situation ist es für alle Beteiligten eine Win-win-win-Situation.

Der HSV erhält zunächst eine Ablöse in Höhe von sieben Millionen Euro. Ein stolzer Betrag für den gerade mal 19-Jährigen, der die Chance bekommt, sich beim französischen Meister und in der Champions League auf höchstem Niveau zu zeigen. Parallel dazu läuft Onana, der neben seiner fußballerischen Karriere, bereits in der belgischen U21-Nationalmannschaft auf und wird erstmals für das A-Team nominiert. Sein Abgang vom HSV ist also gerade erst der Anfang seiner Karriere.

Auch in Lille spielt sich der Belgier in der Stammelf fest und fährt sogar mit dem Nationalteam zur WM 2022 nach Katar. Onana zeigt in der Champions League und der französischen Ligue 1 starke Leistungen und macht weitere internationale Top-Klubs auf sich aufmerksam. Insbesondere wird er intensiv von Mannschaften aus der englischen Premier League umworben. Nach nur einer Saison verlässt der einstige Hoffenheimer auch Lille und wechselt zum FC Everton - sehr zur Freude des HS





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