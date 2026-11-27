Eisenbahn, Strom, Auto, Chip, Glasfaser: Jede Basistechnologie kam mit einer Überinvestition in die Welt und ruinierte viele, die sie bezahlten. Der KI-Boom, der die Weltwirtschaft umkrempeln wird, folgt dem gleichen Drehbuch und läuft in eine historische Falle.

Eisenbahn, Strom, Auto, Chip, Glasfaser: Jede Basistechnologie kam mit einer Überinvestition in die Welt und ruinierte viele, die sie bezahlten. Der KI-Boom, der die Weltwirtschaft umkrempeln wird, folgt dem gleichen Drehbuch und läuft in eine historische Falle.

Eisenbahn, Strom, Auto, Chip, Glasfaser: Jede Basistechnologie kam mit einer Überinvestition in die Welt. Der KI-Boom folgt dem gleichen Drehbuch und läuft in eine historische Falle. Eisenbahn, Strom, Auto, Chip, Glasfaser: Jede Basistechnologie kam mit einer Überinvestition in die Welt und ruinierte viele, die sie bezahlten. Der KI-Boom, der die Weltwirtschaft umkrempeln wird, folgt dem gleichen Drehbuch und läuft in eine historische Falle.

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KI-Aktien haben in den vergangenen Wochen arg bluten müssen und wegen ihres Gewichts diverse Börsenindices heruntergezogen: der Nasdaq 100 tauchte um rund 17% ab und der PHLX Semiconductor gar um 40%. In einer Umfrage der Bank of America halten netto 38% der Fondsmanager damit zusammenhängende Unternehmensinvestitionen für überzogen. 52% erwarten binnen sechs Monaten Einschnitte bei mindestens einem KI-Hyperscaler . Die Sorge über eine KI-Blase ist nun also auch am Kapitalmarkt angekommen.