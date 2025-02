Die Kill Cloud: Wie Krieg in die Cloud wandert

Ein Interview mit einer ehemaligen US-Luftwaffentechnikerin über die Gefahren der Drohnenkriegsführung und das Konzept der „Kill Cloud“.

Auf Ihrem T-Shirt ist zu lesen: „Weil ich Veteranin bin, bin ich gegen den Krieg .“ Welche Erfahrungen haben Sie beim Militär gemacht? Ich möchte klarstellen, dass ich nie für den Krieg war. Ich wurde zur Sanitäterin, zur Krankenpflegerin und zur chirurgisch-technischen Assistentin ausgebildet. Ich erinnere mich, wie ich jemandem eine Schraube in den Knöchel gesetzt habe und er wieder laufen konnte. Das war ein tolles Gefühl.

Eines Tages kam ich an einigen hochrangigen Soldat*innen vorbei, die vergeblich versuchten, etwas zu drucken. Ich sah, dass ein Komma fehlte. Ich fügte eins hinzu und der Drucker startete. Damals war es mir nicht bewusst, aber das hat meine militärische Laufbahn nachhaltig verändert. Von diesem Moment an kamen Leute mit ihren Computerfragen zu mir. Es hat Spaß gemacht. Ich liebe Technik. Nach einer Weile gab es weniger medizinische Arbeit und mehr Computerarbeit zu tun. Ich wurde zur Air Force versetzt, um in der Kampfkommunikation zu arbeiten. Dann wurde meine Einheit ins Drohnenprogramm integriert. Was ich im Drohnenprogramm gesehen habe, zeigte mir, dass das US-Militär keine Kraft des Guten in der Welt ist. Heute bin ich zwar auch kein Kriegsfan, wenn Soldat*innen physisch entsandt werden. Aber ich ziehe den physischen Einsatz definitiv der Drohnenkriegsführung vor. Ich werde nie glauben, dass es in Ordnung ist, per Fernsteuerung in den Krieg zu ziehen.Wenn etwas repariert werden musste, Software und Hardware, habe ich daran gearbeitet. Es gab Computer, Server, Programme und Menschen. Die Cloud ist im Grunde ein Haufen von Computern, Speichern, Daten. Dazu kommen die Flugwerke und Kommunikationsgeräte. All das wuchs, während ich dort war. So etwas zu regulieren, ist wie der Versuch, das Internet zu regulieren. Die Drohne selbst ist nur ein Peripheriegerät. Genauso wie eine Maus ein Peripheriegerät ist, das mit einem System verbunden ist.Sie sprechen sich gegen eine Erzählung aus, die Sie den „Drohnenmythos“ nennen. Was hat es damit auf sich?. Dass sie präzise seien. Dass es weniger Kollateralschäden gäbe. Dass sie die Natur des Krieges verändern und Kriege kürzer und sicherer machen würden. Ich glaube schon, dass all diese Technologien die Art des Krieges verändern. Aber sie verändern nicht den Krieg selbst. Krieg ist immer noch Krieg. In Gaza werden Drohnen eingesetzt undzielt auf Familienhäuser, Kinder, Zivilist*innen. Was hat diese Technologie den Palästinenser*innen gebracht? Hat sie die Versprechen der Drohnenmythologie gehalten? Die Vorstellung, dass der Krieg durch den Einsatz von Technologie kürzer und sicherer wird, ist ein absoluter Mythos. In den USA sind die Menschen von Flugzeugen fasziniert. Sie konzentrieren sich auf die Drohne selbst. Niemand betrachtet das gesamte Netzwerk dahinter, das sozio-technologische Konstrukt oder die personell hochbesetzten Systeme, die die Drohne zum Laufen bringen.Sie und der ehemalige Luftwaffentechniker Cian Westmoreland schlagen dafür das Konzept der „Kill Cloud“ vor. Was genau meinen Sie damit?Wir können Cian für den Namen danken. Für das Konzept gab es bisher keine verständliche Beschreibung. Es ist kompliziert. Es ist wie ein Internet der höllischen Dinge, eine Kill Cloud. Wenn man es sich als eine mörderische Cloud vorstellt, ist es verständlicher. Heutzutage machen wir alles in der Cloud. Wenn wir ein Uber rufen, ist das die Cloud. Wenn wir auf unsere Software zugreifen, etwa auf Azure, das auch Menschen nutzen sie im Büro, um alltägliche Dinge zu erledigen. Jetzt wird im Grunde dieselbe Technologie auch zum Töten eingesetzt.Nein, es verschlimmert die Situation. Die großen Sprachmodelle, die vom US-Militär eingesetzt werden, durchforsten das Internet nach all unseren Daten. Das bedeutet, dass Informationen normaler Menschen für kriegerische Zwecke verwendet werden. In der Wissenschaft werden Daten strukturiert gesammelt, um jeglichen Bias zu vermeiden. In der Kill Cloud sammeln wir erstmal alle Daten, Eingrenzung und Markierung erfolgen im Nachhinein. Es gibt dieses Gerede vom „Human in the Loop“. Aber keine Anzahl an Menschen könnte jemals die Datenmenge überblicken, die in Zielauswahl-Systemen verwendet wird.in Afghanistan mit KI experimentiert wurde. Hochrangige Militärs erklärten, es habe sich um einen „gerechten Schlag“ gehandelt. Die anschließende Untersuchung wurde weitgehend von Journalist*innen vor Ort durchgeführt. Es wurde bewiesen, dass es sich nicht um einen gerechten Schlag handelte und dass zehn unschuldige Menschen getötet wurden. Die Entscheidung wurde wahrscheinlich mit Hilfe von Daten getroffen, von denen einige aus sozialen Netzwerken und dem Internet stammen oder die von Datenmaklern verkauft wurden. Offensichtlich spiegeln viele der gesammelten Daten Vorurteile wider.OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, arbeitet jetzt mit dem Militärdienstleister Anduril zusammen, um „defensive“ Drohnentechnologie zu entwickel





